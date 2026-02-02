Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

L’ASSE vient d’officialiser le prêt avec option d’achat du jeune défenseur central d’Hambourg Aboubaka Soumahoro (20 ans).

Comme attendu, Aboubaka Soumahoro revient en France. Formé au Paris FC, le défenseur central de 20 ans avait quitté l’Hexagone il y a un an pour tenter l’aventure avec Hambourg. Mais l’expérience allemande ne s’est pas passée comme prévu, Soumahoro jouant très peu. Depuis le début de l’actuelle saison, il a joué moins de 100 minutes au total et s’est blessé en décembre. Il lui fallait changer d’air pour se relancer et c’est à Saint-Etienne qu’il a décidé de tenter sa chance. Soumahoro est prêté à l’ASSE avec option d’achat.

Il portera le numéro 18

Le communiqué de l’ASSE explique : « Défenseur central international français U20, Aboubaka Soumahoro (20 ans) rejoint l’ASSE en prêt avec option d’achat depuis Hambourg SV (Allemagne). Parisien de naissance, Aboubaka Soumahoro débute sa carrière en Île-de-France, passant par les clubs du Chantiers Paris U.A et du VGA Saint-Maur. Enrôlé par le Paris Saint-Germain à 14 ans, il quitte le club de la capitale après deux saisons… mais pas la Ville Lumière, rejoignant dans la foulée le Paris FC. »

« Au PFC, Aboubaka Soumahoro se fait remarquer avec les équipes de la formation, notamment grâce à sa polyvalence qui lui permet de jouer dans l’axe de la défense, à gauche, et au milieu de terrain. Performant en U19 et avec le groupe Réserve en National 3, il intègre à 18 ans (2023), le groupe professionnel. En parallèle, il s’installe comme un joueur cadre en Équipe de France, étant notamment finaliste de l’Euro U19 en 2024. La saison suivante, Aboubaka Soumahoro passe professionnel et s’offre une première apparition en Ligue 2 avec une titularisation face à Caen. Il dispute au total 14 rencontres dans le championnat avant, l’hiver dernier, de rejoindre Hambourg, pensionnaire de Bundesliga avec lequel il découvre l’élite du football allemand. Prêté avec option d’achat à l’ASSE cet hiver, Aboubaka Soumahoro retrouve désormais la Ligue 2 avec de nouvelles ambitions. Bienvenue à notre nouveau numéro 18 ! «