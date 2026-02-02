Défaite, colère des supporters et vestiaire sous pression. À l’ASSE, le changement est lancé dans un climat explosif avant la présentation de Philippe Montanier.

La mèche est allumée à Saint-Étienne. Battue à domicile par Boulogne ce samedi (0-1), l’ASSE a replongé dans le doute, provoquant la colère noire de ses supporters. Une centaine d’entre eux se sont massés devant l’entrée principale du stade pour exprimer leur ras-le-bol, hurlant leur frustration face à une équipe jugée une nouvelle fois en jachère.

Dans ce contexte brûlant, la tension est aussi montée d’un cran en interne. Selon L’Équipe, Huss Fahmy, représentant du groupe Kilmer, a haussé le ton dans le vestiaire après la rencontre. Un discours ferme, sans détour. « Il y aura du changement, mais cela doit venir d’abord de vous. » Un message clair adressé aux joueurs, sommés de prendre leurs responsabilités.

En conférence de presse, l’intéressé en a remis une couche : « Eirik a été l’entraineur de l’ASSE pendant un an, il y a eu énormément de changements, a dû les absorber et a fait un travail extraordinaire. Son rôle a dépassé celui d’entraineur. On doit tous prendre nos responsabilités. On traverse une période difficile. Nous ne sommes pas là où nous voulons être. On est tous responsables : moi-même et la direction, le staff, les joueurs. On doit prendre nos responsabilités collectivement. »

Kilmer durcit le ton

Face à une situation sportive de plus en plus inquiétante, le propriétaire de l’ASSE ne veut donc plus entendre parler d’excuses. Le signal envoyé est fort : le temps de l’indulgence est terminé. Si des décisions structurelles sont en cours, l’implication et l’attitude des joueurs sont désormais pointées comme un levier immédiat de redressement. Ce recadrage intervient à l’aube d’un tournant majeur pour le club. L’arrivée de Philippe Montanier doit marquer un nouveau départ mais le contexte est tout sauf serein. L’entraîneur expérimenté va hériter d’un groupe sous pression maximale, avec un public à bout de patience.

Montanier présenté sous haute tension

Montanier a été présenté ce matin. Une prise de fonction qui s’annonce déjà sous haute tension, tant l’attente est immense et la situation fragile. Le technicien arrive avec la mission délicate de redonner un cap, une identité et surtout des résultats à une équipe en perte totale de repères. Entre la colère populaire, la fermeté de Kilmer et l’urgence sportive, l’ASSE joue gros. Très gros. Et Montanier le sait déjà : à Saint-Étienne, le temps ne sera pas son meilleur allié.