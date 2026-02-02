À LA UNE DU 2 FéV 2026
ASSE Mercato : Kilmer offre deux nouveaux renforts à Montanier ! 

Par Bastien Aubert - 2 Fév 2026, 07:16
Philippe Montanier (ASSE)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si Julien Le Cardinal semble proche de rejoindre l’ASSE, une autre recrue serait e passe de rejoindre les Verts en ce dernier jour du mercato hivernal.

Ça s’agite fort du côté de Geoffroy-Guichard. À l’approche de la clôture du mercato hivernal, l’ASSE a décidé de passer la vitesse supérieure. En quête de renforts immédiats pour solidifier son effectif, le club stéphanois est tout proche de boucler l’arrivée de deux nouveaux joueurs en l’espace de quelques heures.

Le Cardinal tout proche de signer

Comme attendu, Julien Le Cardinal est en route pour Saint-Étienne. Selon Foot Mercato, le défenseur doit passer sa visite médicale ce lundi avant de s’engager avec les Verts. L’accord porte sur un contrat d’un an et demi, assorti d’une année supplémentaire en option. Le montant du transfert est estimé à 1,5 million d’euros hors bonus. Un renfort ciblé pour apporter de l’expérience et de la solidité à une défense stéphanoise en quête de stabilité. L’ancien Lensois arrive avec l’objectif clair de s’imposer rapidement dans la rotation et d’aider l’ASSE à atteindre ses ambitions sur cette seconde partie de saison.

Soumahoro imminent, Sainté accélère

Mais l’ASSE ne compte pas s’arrêter là. Toujours d’après Foot Mercato, la signature d’Aboubaka Soumahoro en provenance de Hambourg est désormais imminente. Les derniers détails sont en cours de finalisation entre les différentes parties, et le club espère officialiser l’opération très rapidement. Dans cette dernière ligne droite du mercato, les dirigeants stéphanois se montrent particulièrement actifs. Deux dossiers menés de front, deux renforts attendus, et la volonté claire de ne pas subir jusqu’à la fermeture du marché. Sauf contretemps de dernière minute, l’ASSE devrait donc enregistrer deux arrivées importantes en ce dernier jour du mercato hivernal. Les Verts bougent, et le message est clair : Saint-Étienne ne compte pas rester immobile.

