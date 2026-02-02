ASSE : les Verts moqués en Grèce pour Batubinsika et Maçon

L’ASSE fait beaucoup parler d’elle en cette fin de mercato, mais cette fois-ci, c’est depuis la Grèce que les critiques fusent. Un tweet virulent d’un supporter de l’AE Larissa, posté ce dimanche, accuse les Verts d’avoir commis des « crimes de guerre » en laissant partir Dylan Batubinsika et Yvann Maçon. Une accusation qui a provoqué l’hilarité générale parmi les fans stéphanois, habitués à voir ces deux défenseurs sous-performer en Ligue 2.

Le tweet qui a enflammé les réseaux

Tout est parti d’un post sur X (ex-Twitter) d’un supporter de l’AE Larissa, club de Super League grecque. Accompagné de deux photos montrant Dylan Batubinsika et Yvann Maçon, le message est clair : « Crimes de guerre commis par Saint-Étienne. Qu’est-ce qui vous a pris de les laisser partir ? Pas étonnant que vous perdiez des matchs maintenant sans vos défenseurs phares ». Pour le supporter grec, ces joueurs sont des « piliers » que l’ASSE a bêtement libérés. Mais du côté stéphanois, on voit les choses autrement. Batubinsika, arrivé en 2023, a été mis à l’écart ces derniers mois pour des performances décevantes et des problèmes disciplinaires. Quant à Maçon, arrivé à Larissa début janvier 2026, il n’a jamais vraiment convaincu en Vert, malgré son potentiel athlétique

Un transfert qui soulage plus qu’il ne blesse

Rappelons les faits : Dylan Batubinsika, international congolais de 29 ans, a quitté l’ASSE librement mi-janvier 2026 pour rejoindre Larissa. Yvann Maçon, 27 ans, originaire de Guadeloupe, l’a précédé de quelques semaines. Ces départs s’inscrivent dans une stratégie de l’ASSE pour alléger sa masse salariale et se concentrer sur des profils plus adaptés à la rude concurrence de la Ligue 2.

Du point de vue stéphanois, ces transferts sont une aubaine. Batubinsika, malgré de belles prestations, notamment lors de la saison de la montée, n’entrait plus dans les plans. Maçon, souvent blessé, n’a pas su s’imposer comme titulaire indiscutable. Comme l’a résumé un fan dans les réponses au tweet : « Ils sont horriblement nuls dans un bon championnat et problématiques, donc bon vent ! ». Un autre a surenchéri : « La Ligue 2 est juste plus forte que ton championnat. Là-bas, ils auront peut-être le niveau ! »

La Super League grecque, un eldorado pour les ex-Verts ?

Il faut dire que le championnat grec, bien que compétitif, est perçu comme un cran en dessous de la Ligue 2 française en termes d’intensité physique et tactique. Larissa, promue récemment en Super League, cherche à se renforcer avec des joueurs expérimentés mais en perte de vitesse en Europe occidentale. Batubinsika et Maçon y trouvent un nouveau départ, loin des projecteurs du Chaudron de Geoffroy-Guichard.

Pour l’ASSE, actuellement 5e de Ligue 2 et toujours en quête d’une remontée en Ligue 1, ces départs permettent de miser sur la jeunesse et des recrues plus motivées. Le club, sous la houlette de son nouvel entraîneur Philippe Montanier, veut désormais une défense plus solide, et Julien Le Cardinal (28 ans, Brest) va débarquer.

Cette petite pique venue de Grèce, aussi anecdotique soit-elle, illustre parfaitement les passions du football. D’un côté, un supporter grec qui voit en Batubinsika et Maçon des sauveurs potentiels ; de l’autre, des fans stéphanois qui préfèrent tourner la page. L’ASSE, avec son histoire glorieuse, n’a pas de leçons à recevoir d’un club comme Larissa. Et si les deux ex-Verts brillent en Grèce ? Tant mieux pour eux, mais à Saint-Étienne, on sait que le vrai niveau se mesure en France…