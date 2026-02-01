À LA UNE DU 1 FéV 2026
ASSE : les Verts annoncent le remplaçant d’Eirik Horneland (officiel)

Par William Tertrin - 1 Fév 2026, 16:48
C’est officiel, Philippe Montanier est le nouveau coach de l’ASSE.

Quelques heures après la défaite face à Boulogne et le départ d’Eirik Horneland, l’ASSE vient d’officialiser le remplaçant du Norvégien. Comme pressenti, il s’agit de Philippe Montanier, qui n’a plus coaché depuis son départ de Toulouse à l’intersaison 2023. Un grand défi attend l’entraîneur passé par le RC Lens notamment : celui de redonner des couleurs aux Verts afin de décrocher la remontée en Ligue 1.

Le communiqué du club précise que « le nouvel entraîneur a rencontré le groupe professionnel ce dimanche matin, accompagné de son adjoint Stéphane Lièvre, et sera présenté à la presse demain lundi 2 février au matin ».

Les premiers mots de Philippe Montanier

« Rejoindre l’AS Saint-Étienne est pour moi un moment de grande fierté. Ce club se distingue par son histoire et la ferveur de ses supporters, mais j’ai aussi été personnellement touché par la sincérité de la direction et par le projet ambitieux qui est en train de prendre forme. Mon objectif est de transformer cela en résultats. J’arrive avec une détermination totale à me mettre au service du collectif et à commencer dès aujourd’hui le travail pour offrir au club et à ses supporters ce qu’ils méritent. »

