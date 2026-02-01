Battue à domicile par Boulogne-sur-Mer (0-1), l’ASSE a livré son plus mauvais match de la saison pour les adieux d’Eirik Horneland. Voici nos notes pour les Verts (ou ce qu’il en reste)…

LARSONNEUR (5,5)

Impuissant sur le but de Lécolier, il a empêché Boulogne d’alourdir l’addition (25e, 75e, 78e). On comprend sa honte d’être le capitaine de cette équipe, même si ça ne se dit pas.

FERREIRA (non noté)

Pour son retour dans le onze de départ, le Portugais n’est resté que 25 minutes sur le terrain. Le temps de rater la quasi totalité de ses passes et de se faire expulser. Averti pour un tacle trop appuyé, il a remis le couvert pour prendre un rouge, laissant ses partenaires à 10 contre 11 pendant plus d’une heure. Une drôle de façon de remercier Horneland…

PEDRO (4)

Devancé par Lécolier sur l’unique but de la rencontre, il a semblé gagné par la médiocrité ambiante.

NADE (5)

De loin le Vert le plus agressif. Il a sauvé un but (40e) et remporté la plupart de ses duels. Niveau détermination, ses partenaires devraient s’inspirer un peu de lui.

OLD (3), puis EYMARD

Old a de nouveau montré à quel point il n’est pas fait pour jouer latéral. Le but est venu de son côté et il a oublié de se replacer sur l’action. Peu en réussite sur ses centres, il s’est pris deux petits points. Horneland ne lui a pas fait un cadeau en le repositionnant. Remplacé par EYMARD

TARDIEU (3)

En l’absence de Jaber, il a joué en sentinelle et a encore fait tout le match. Pourtant, il a cruellement manqué d’impact et a même été en difficulté sur le plan technique.

MOUEFFEK (3), puis APPIAH

Peu en vue, Moueffek a joué latéral droit après l’expulsion de Ferreira. Il a fait ce qu’il a pu mais il est apparu en dedans, peu consistant. Remplacé par APPIAH.

MILADINOVIC (3), puis EL JAMALI (3)

Miladinovic n’a eu aucune influence sur le jeu en première mi-temps. Il a semblé perdu sur le terrain, déconnecté de ses coéquipiers. Remplacé à la pause par EL JAMALI, qui n’a pas fait mieux.

CARDONA (2), puis DAVITASHVILI (3)

Sur son aile droite, Cardona a été méconnaissable. Entre ses hors jeux et ses passes ratées, ses approximations techniques, il a donné l’impression de ,e plus savoir jouer au ballon. Remplacé à la mi-temps par DAVITASHVILI, plus tranchant mais trop individualiste. Le Géorgien a raté une bonne occasion en tergiversant (78e).

STASSIN (2), puis DUFFUS

Stassin a encore été très décevant. Avec notamment cette action où il s’est fait reprendre par Gourville alors qu’il était en position de tir (52e). Hué à son remplacement par DUFFUS, encore entré en jeu bien tard…

BOAKYE (5)

Le Ghanéen a eu du mal à entrer dans le match mais en deuxième mi-temps, il a été le joueur offensif le plus incisif, avec deux bons ballons vendangés par Stassin (52e) et Davitashvili (78e). Ce n’est pas sa faute si l’ASSE n’a pas pu adresser le moindre tir cadré de toute la partie !