ASSE Mercato : un départ chez les Verts officialisé 

Comme prévu, Yvann Maçon a officiellement été prêté au club de grec de l’AE Larissa.

N’entrant pas dans les plans d’Eirik Horneland, le latéral Yvann Maçon a été prêté par l’ASSE jusqu’en juin au club de grec de l’AE Larissa. Avec seulement quatre apparitions, dont deux en Coupe de France, et seulement 98 minutes jouées en Ligue 2 cette saison, le latéral des Verts quitte temporairement l’ASSE pour la troisième fois depuis qu’il a rejoint le Forez en 2020, après le Paris FC et le Maccabi Tel Aviv. L’AE Larissa est avant-dernier au classement de D1 grecque. Il est sous contrat avec les Verts jusqu’en 2027.