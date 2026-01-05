À LA UNE DU 5 JAN 2026
[15:30]PSG Mercato : un cador du RC Strasbourg proposé à Paris ?
[15:00]ASSE : Patrick Guillou fait un aveu très inquiétant sur le club 
[14:30]OM, OL Mercato : pourquoi le dossier Abdelli patine
[14:00]FC Barcelone Mercato : Flick exige d’accélérer la venue de sa priorité estivale cet hiver ! 
[13:30]PSG : le retour d’Hakimi avec le Maroc ne fait pas l’unanimité à la CAN 2025
[13:05]ASSE Mercato : un départ chez les Verts officialisé 
[13:01]FC Nantes, ASSE Mercato – INFO BUT! : Moussa Diarra n’est pas la priorité des Canaris
[12:45]OM, Real Madrid Mercato : coup de tonnerre pour Ceballos ! 
[12:29]PSG Mercato : un transfert retentissant se profile, Luis Enrique s’étrangle
[12:18]RC Lens : le verdict est tombé pour Odsonne Edouard 
ASSE Mercato : un départ chez les Verts officialisé 

Par Bastien Aubert - 5 Jan 2026, 13:05
💬 Commenter
Comme prévu, Yvann Maçon a officiellement été prêté au club de grec de l’AE Larissa.

N’entrant pas dans les plans d’Eirik Horneland, le latéral Yvann Maçon a été prêté par l’ASSE jusqu’en juin au club de grec de l’AE Larissa. Avec seulement quatre apparitions, dont deux en Coupe de France, et seulement 98 minutes jouées en Ligue 2 cette saison, le latéral des Verts quitte temporairement l’ASSE pour la troisième fois depuis qu’il a rejoint le Forez en 2020, après le Paris FC et le Maccabi Tel Aviv. L’AE Larissa est avant-dernier au classement de D1 grecque. Il est sous contrat avec les Verts jusqu’en 2027.

