ASSE Mercato : un ancien du RC Lens est sur le point de rejoindre les Verts

En cette fin de mercato hivernal, l’ASSE est très active dans les derniers jours du marché des transferts et cherche à renforcer sa défense centrale. Selon les informations de Peuple Vert, les dirigeants stéphanois sont en négociations avancées avec le Stade Brestois 29 pour tenter de faire venir le défenseur Julien Le Cardinal avant la clôture du mercato. Pour rappel, les noms de Jubal, Achraf Dari ou encore Aboubaka Soumahoro ont été aussi évoqués.

Un renfort d’expérience pour la défense stéphanoise

Le Cardinal, âgé de 28 ans, est un défenseur central qui compte notamment 44 matchs de Ligue 2 et 43 de Ligue 1. Sous contrat avec le Stade Brestois jusqu’en juin 2027, il n’était plus pleinement assuré d’être titulaire cette saison à Brest (5 matchs en L1 cette saison), ce qui a ouvert la porte à des discussions avec l’ASSE. Selon Marc Mechenoua, l’accord est même déjà trouvé entre les clubs pour un montant d’1,8 million d’euros, avec un contrat de 2 ans plus une année en option.

Le club forézien souhaite absolument fiabiliser son secteur défensif, qui a montré certaines fragilités depuis le début de la saison en Ligue 2. Dans ce contexte, le profil polyvalent de Le Cardinal – capable d’évoluer dans l’axe mais aussi dépanner sur le côté droit – serait un atout précieux pour l’équipe de Philippe Montanier.

Un profil adapté au projet stéphanois

Formé au Stade Briochin et passé par des clubs comme Bastia, le Paris FC, le RC Lens ou encore Brest, Julien Le Cardinal a construit sa carrière progressivement en France, ce qui lui confère une expérience utile pour un club ambitieux comme l’ASSE.

À Saint-Étienne, il serait attendu pour apporter de la stabilité, de la concurrence et une plus grande solidité défensive, tout en étant immédiatement opérationnel sans période d’adaptation prolongée.

Cette arrivée de Julien Le Cardinal au club vert va donc donner un coup de pouce significatif à l’effectif dans la deuxième partie de saison.