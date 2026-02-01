À LA UNE DU 2 FéV 2026
[23:30]FC Nantes : Lopes ne désarme pas, Cozza fait une promesse aux supporters
[23:02]OM Mercato : un accord a été trouvé pour le remplaçant d’Emerson
[22:51]PSG : face à Strasbourg, Paris reprend la tête au RC Lens et offre une grosse nouvelle à l’OM
[22:19]Stade Rennais Mercato : un cador anglais en pole pour Jacquet… ce n’est pas Chelsea !
[21:52]ASSE Mercato : un ancien du RC Lens est sur le point de rejoindre les Verts
[21:39]OM Mercato : c’est bouclé, deux milieux dont Abdelli arrivent ce lundi matin à Marseille !
[21:24]RC Lens Mercato : après Saint-Maximin, un autre mouvement inattendu se profile
[20:57]OM : De Zerbi a vrillé, deux joueurs en sont venus aux mains et un autre est poussé dehors !
[20:40]ASSE : Horneland met à mal les belles promesses de Gazidis
[20:24]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter le RC Strasbourg
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : un ancien du RC Lens est sur le point de rejoindre les Verts

Par William Tertrin - 1 Fév 2026, 21:52
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

En cette fin de mercato hivernal, l’ASSE est très active dans les derniers jours du marché des transferts et cherche à renforcer sa défense centrale. Selon les informations de Peuple Vert, les dirigeants stéphanois sont en négociations avancées avec le Stade Brestois 29 pour tenter de faire venir le défenseur Julien Le Cardinal avant la clôture du mercato. Pour rappel, les noms de Jubal, Achraf Dari ou encore Aboubaka Soumahoro ont été aussi évoqués.

Un renfort d’expérience pour la défense stéphanoise

Le Cardinal, âgé de 28 ans, est un défenseur central qui compte notamment 44 matchs de Ligue 2 et 43 de Ligue 1. Sous contrat avec le Stade Brestois jusqu’en juin 2027, il n’était plus pleinement assuré d’être titulaire cette saison à Brest (5 matchs en L1 cette saison), ce qui a ouvert la porte à des discussions avec l’ASSE. Selon Marc Mechenoua, l’accord est même déjà trouvé entre les clubs pour un montant d’1,8 million d’euros, avec un contrat de 2 ans plus une année en option.

Le club forézien souhaite absolument fiabiliser son secteur défensif, qui a montré certaines fragilités depuis le début de la saison en Ligue 2. Dans ce contexte, le profil polyvalent de Le Cardinal – capable d’évoluer dans l’axe mais aussi dépanner sur le côté droit – serait un atout précieux pour l’équipe de Philippe Montanier.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Un profil adapté au projet stéphanois

Formé au Stade Briochin et passé par des clubs comme Bastia, le Paris FC, le RC Lens ou encore Brest, Julien Le Cardinal a construit sa carrière progressivement en France, ce qui lui confère une expérience utile pour un club ambitieux comme l’ASSE.

À Saint-Étienne, il serait attendu pour apporter de la stabilité, de la concurrence et une plus grande solidité défensive, tout en étant immédiatement opérationnel sans période d’adaptation prolongée.

Cette arrivée de Julien Le Cardinal au club vert va donc donner un coup de pouce significatif à l’effectif dans la deuxième partie de saison.

ASSERC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, RC Lens