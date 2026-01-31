ASSE Mercato : Kilmer a flashé sur un jeune international français, c’est un ancien de Ligue 2

À l’approche du sprint final en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne accélère sur le front du mercato avec un objectif clair : renforcer sa défense pour viser la montée. Le jeune défenseur central Aboubaka Soumahoro (20 ans), sous contrat jusqu’en 2029 avec Hambourg SV, est au cœur d’intenses discussions pour un prêt assorti d’une option d’achat. Une opération stratégique et séduisante qui éclaire le projet porté par la nouvelle direction stéphanoise.

Pourquoi l’ASSE vise Aboubaka Soumahoro ?

Depuis plusieurs jours, les Verts mènent une offensive en coulisses pour attirer l’un des profils défensifs les plus prometteurs de sa génération. Selon Foot Mercato, Soumahoro séduit la cellule de recrutement stéphanoise par sa polyvalence, son gabarit (1m87) et son pied gauche rare. Le besoin de solidité derrière s’est imposé comme une priorité pour l’ambition affichée de retour en Ligue 1. L’opportunité de récupérer un international U20 français, également passé par le PSG et le Paris FC, fait mouche – d’autant que le joueur connaît déjà le championnat.

Le profil d’un défenseur prometteur

Issu de la formation parisienne, évolutif sur l’axe ou sur le côté gauche, Soumahoro a rapidement gagné en maturité depuis son arrivée à Hambourg l’an dernier. Son passage du Paris FC (14 matchs de Ligue 2) à la Bundesliga a contribué à hausser son potentiel physique et technique. Malgré un temps de jeu réduit cette saison – seulement 4 matchs en Bundesliga – il a su se signaler lors de sa rentrée remarquée face au Bayern Munich à l’automne.

Les détails de la négociation

La transaction avancée porte sur un prêt immédiat, assorti d’une option d’achat. Une formule gagnante pour les deux clubs : Hambourg souhaite offrir à son jeune talent du temps de jeu et un terrain connu pour s’aguerrir, tandis que l’ASSE sécurise un profil athlétique de haut niveau pour la deuxième partie de saison. Le timing s’annonce décisif pour boucler ce dossier alors que le mercato bat son plein. Toutes les parties semblent alignées pour acter ce renfort dès les prochaines heures.

Ce que Soumahoro apporterait à Saint-Étienne

L’enjeu est clair : muscler un secteur défensif parfois friable et envoyer un message fort à la concurrence, surtout que Maxime Bernauer sera out jusqu’à la fin de la saison. Soumahoro, par sa capacité à tenir l’impact physique, accompagner la relance et couvrir en vitesse, peut rapidement devenir un patron de la charnière. Habitué à la pression en Bundesliga, il pourra franchir un cap en retrouvant un environnement plus familier. Ce recrutement symbolise également la volonté de Kilmer Sports d’insuffler du sang neuf et du caractère dans ce groupe stéphanois en quête d’un nouvel élan.

Avec l’arrivée de Philippe Montanier comme nouveau coach, ainsi qu’Abdoulaye Kanté récemment, les Verts sont donc proches d’acter une deuxième recrue estivale.