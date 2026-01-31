ASSE : l’arrivée de Montanier en passe d’être officialisée, Kilmer Sports offre un ultime cadeau empoisonné à Horneland

Eirik Horneland devrait bien être remplacé sur le banc de l’ASSE par Philippe Montanier, et vivre son dernier match en tant qu’entraîneur des Verts ce soir face à Boulogne-sur-Mer. Une situation pas banale.

Quel sera l’accueil réservé par les supporters ce soir pour le match de l’ASSE face à Boulogne-sur-Mer ? On peut se le demander après les banderoles hostiles déployées par les Green Angels et les Magic Fans à L’Etrat suite au dernier revers des Verts à Reims (0-1). La défaite en Champagne, qui a fait glisser l’ASSE à la 5e place de la Ligue 2, son plus mauvais classement depuis le début de la saison, sera bien fatale à Eirik Horneland. L’Equipe le confirme : le Norvégien sera remplacé pa r Philippe Montanier. En pointant la gestion humaine de Kilmer Sports.

Le contrat de Montanier à l’ASSE déjà signé

« En s’appliquant à effacer méthodiquement les traces de la fin du passage d’Horneland dans le Forez, les dirigeants stéphanois agissent comme si le technicien norvégien n’était déjà plus là, et appartenait à un passé qu’ils souhaitent gommer. Horneland prendra pourtant bien place sur le banc, samedi soir, pour la venue de Boulogne-sur-Mer. Unanimement apprécié pour ses qualités humaines, moins pour son entêtement à pousser sans cesse ses joueurs jusqu’à l’épuisement ni pour la rigidité de son schéma tactique en 4-3-3, cet homme convivial méritait une autre sortie. Quels que soient l’accueil du public à l’énoncé de son nom à Geoffroy-Guichard et le résultat final de ce match, elle est ratée. Philippe Montanier a stoppé son tour du monde pour revenir d’Australie. De source interne au club, on indique qu’il a même déjà signé son contrat et qu’il ne lui reste plus qu’à arriver physiquement dans le Forez. Où Horneland deviendra définitivement une ombre samedi soir, au coup de sifflet final. Drôle de sortie et curieuse gestion des hommes ». Intronisé par Kilmer Sports il y a un peu plus d’un an pour succéder à Olivier Dall’Oglio, Horneland aura échoué dans sa mission : il n’a pu empêcher l’ASSE de se maintenir en L1 et n’a pas su trouver une continuité dans les résultats en L2 malgré un effectif sensé écraser son championnat. Mais les supporters ne s’y trompent pas en pointant la responsabilité de KSV, qui n’aura pas vraiment aidé Horneland dans ses choix de recrutement. Avant de le congédier d’une curieuse façon.