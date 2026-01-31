ASSE Mercato : Kanté n’a qu’un modèle, mais quel modèle !

La nouvelle recrue de l’ASSE, Abdoulaye Kanté, s’inspire beaucoup de son homonyme N’Golo Kanté, qui joue au même poste que lui.

L’ASSE tient sa première recrue du Mercato hivernal et c’est un milieu de terrain :Abdoulaye Kanté, prêté par Middlesbrough avec option d’achat. L’ancien troyen débarque dans le Forez avec une ambition claire : aider les Verts à retrouver la Ligue 1. Natif d’Attécoubé, au cœur d’Abidjan, Abdoulaye Kanté a grandi en région parisienne, sous les couleurs du FC Montfermeil, avant de rejoindre Troyes en 2022, avant d’être transféré à Middlesbrough en Championship l’été dernier. Mais son expérience a tourné court puisqu’après six mois et seulement 5 matchs disputé avec Boro, le voilà qui débarque à l’ASSE, prêté avec option d’achat. Il portera le numéro 14, lui qui jouait avec le 42 à l’ESTAC et à Boro. La direction du club, à travers Loïc Perrin, a souligné son rôle : « Il connaît bien notre championnat. Sa capacité à récupérer le ballon fait de lui un atout pour notre effectif, même à seulement 20 ans. »

Kanté inspiré par Kanté

Milieu défensif récupérateur, Katé avait glissé dans un entretien accordé à L’Est Eclair en octobre 2023 qu’il était un grand fan de N’Golo Kanté.

« Je m’inspire de N’Golo Kanté, avait-il expliqué. Je n’ai pas de modèle mais je prends un peu dans chaque joueur. N’Golo, c’est la récupération, je regarde des vidéos de lui. Dans la vie je suis très discret mais lui, c’est à l’extrême ! Je regarde De Bruyne, son jeu long, ses passes qui cassent les lignes. J’apprécie aussi Modric. Je regarde plus les joueurs offensifs pour voir comment ils utilisent le ballon. Car milieu défensif, ce n’est pas que défendre, c’est aussi attaquer et aider l’équipe offensivement. » A l’ASSE, on espère que Kanté fera tout ça aussi bien que… Kanté.