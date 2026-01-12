ASSE Mercato : faut-il impérativement recruter après la blessure de Bernauer ?

Après la très probable fin de saison de Maxime Bernauer à l’ASSE, faut-il impérativement recruter un nouveau défenseur central. C’est notre débat.

Oui

« Oui, il est presque indispensable pour l’AS Saint-Étienne de recruter un nouveau défenseur central si la saison de Maxime Bernauer est réellement terminée. L’absence prolongée de Bernauer va laisser un vide important dans l’axe défensif du club. Bernauer était un élément clé de la charnière et sa polyvalence (capable aussi d’évoluer sur un côté) offrait une flexibilité tactique précieuse à Eirik Horneland ; sans lui, l’ASSE se retrouve avec un nombre réduit d’options fiables à ce poste. Même si des jeunes comme Kevin Pedro ou des retours comme Chico Lamba existent, ils ne compensent pas totalement l’expérience et la régularité qu’apportait Bernauer, surtout dans une saison où Saint-Étienne vise une montée en Ligue 1.

Recruter un renfort central serait d’autant plus stratégique que l’ASSE doit gérer une charge de matchs conséquente et maintenir une cohésion défensive face à des adversaires souvent physiques en Ligue 2. Sans un remplaçant d’un certain calibre, le club risque de voir sa stabilité défensive mise à rude épreuve, ce qui pourrait peser sur ses ambitions sportives. Il faut aussi rappeler que la défense stéphanoise encaisse beaucoup (trop de buts) cette saison. L’option d’un jeune du centre de formation peut dépanner, mais à moyen terme un profil plus expérimenté ou issu d’un autre club renforcerait la concurrence et sécuriserait l’axe central sur l’ensemble de la saison ».

William TERTRIN

Je ferais confiance à Pedro

« Eirik Horneland a demandé du renfort en défense pour cet hiver et sans doute que la blessure de Maxime Bernauer n’a fait que renforcer sa conviction. Mais si j’étais à sa place, je ferais confiance à Kevin Pedro en défense centrale. J’avais adoré la performance pleine d’autorité du jeune joueur lors du choc à Troyes (3-2). S’il avait brillé ce soir-là, alors que son équipe était au bord de la crise de nerfs et qu’en face, il y avait la meilleure formation de Ligue 2, pourquoi ne pas lui donner sa chance sur la durée ? Je trouve que c’est le moment où jamais de prendre ce risque, qui est finalement assez minime. Kevin Pedro a de toute évidence beaucoup de qualités, la tête sur les épaules, il serait encadré par des joueurs expérimentés (Larsonneur, Nadé, Jaber, Tardieu…) et évoluerait au sein d’une équipe quand même supérieure à 90% de ses adversaires, malgré les résultats mitigés.

Surtout à Saint-Etienne, l’herbe n’est pas plus verte ailleurs. Plutôt que de faire une nouvelle fois appel à la data pour recruter un jeune déniché au fin fond de l’Océanie ou de l’Afrique, je suis pour donner sa chance à produit 100% ASSE. Kevin Pedro a du talent et mérite d’avoir sa chance. »

Raphaël NOUET