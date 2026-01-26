À LA UNE DU 26 JAN 2026
[22:30]ASSE : la menace de dissolution des groupes ultras ressurgit !
[22:14]PSG Mercato : Dro, c’est officiel
[22:00]FC Nantes : c’est décidé, la Brigade Loire arrête les frais ! 
[21:46]OM : Ménès en remet une couche sur la polémique De Zerbi – Dugarry
[21:08]ASSE Mercato : un départ attendu enfin officialisé
[20:46]FC Nantes : les Canaris, bonnet d’âne de l’Europe, c’est officiel !
[20:22]OM Mercato : ni FC Nantes, ni RC Lens, 2 nouveaux courtisans étrangers pour Garcia
[20:00]ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Cela fait un an qu’Horneland s’est mis en danger »
[19:36]Stade Rennais : Ménès donne 2 conseils à Beye pour relancer la machine
[19:23]FC Barcelone Mercato : une clause anti-PSG pour Fermin afin d’éviter un Dro bis
ASSE Mercato : un départ attendu enfin officialisé

Par Raphaël Nouet - 26 Jan 2026, 21:08
Dylan Batubinsika lors d'un match d'avant-saison de l'ASSE.
Mis au placard en début de saison et annoncé sur le départ depuis l’ouverture du mercato, Dylan Batubinsika s’est officiellement engagé ce lundi avec le club grec de Larissa.

Révélée la semaine dernière, la piste menant Dylan Batubinsika en Grèce s’est conclue ce lundi. Larissa a officialisé en ce début de soirée la signature du défenseur congolais. Il s’est engagé pour les six prochains mois, lui dont le contrat à l’ASSE arrivait à échéance en juin. Sur le site de son nouveau club, il a déclaré : « Je suis vraiment heureux et exciter de signer ici, dans ce bon club. Je suis vraiment heureux et excité de débuter dans ce nouveau championnat ».

Larissa n’est plus dernier du championnat

A Larissa, Batubinska retrouve Yvann Maçon, qui était son coéquipier chez les Verts. Un temps lanterne rouge, le club est remonté à la 11e place de son championnat (sur 14) en battant le nouveau dernier, Panserraïkos. En Grèce, le championnat est divisé en deux parties, une phase régulière puis des play-offs pour le titre ou la relégation. En cas de maintien, Maçon et Batubinsika pourraient s’engager sur la durée avec Larissa.

Arrivé à l’été 2023 en provenance du Portugal, Dylan Batubinsika a connu une très bonne première saison à l’AS Saint-Etienne, contribuant largement à la remontée en Ligue 1. La suivante fut plus compliquée, ses prestations au sein de la plus mauvaise défense de l’élite étant critiquées. Cet été, il a été mis au placard par le club pour l’inciter à partir mais il est resté et n’a joué qu’à Annecy (0-4), un soir où Eirik Horneland n’avait vraiment plus d’autres joueurs sous le coude. Son expérience dans le Forez restera mitigée…

