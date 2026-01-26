Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Mis au placard en début de saison et annoncé sur le départ depuis l’ouverture du mercato, Dylan Batubinsika s’est officiellement engagé ce lundi avec le club grec de Larissa.

Révélée la semaine dernière, la piste menant Dylan Batubinsika en Grèce s’est conclue ce lundi. Larissa a officialisé en ce début de soirée la signature du défenseur congolais. Il s’est engagé pour les six prochains mois, lui dont le contrat à l’ASSE arrivait à échéance en juin. Sur le site de son nouveau club, il a déclaré : « Je suis vraiment heureux et exciter de signer ici, dans ce bon club. Je suis vraiment heureux et excité de débuter dans ce nouveau championnat ».

Larissa n’est plus dernier du championnat

A Larissa, Batubinska retrouve Yvann Maçon, qui était son coéquipier chez les Verts. Un temps lanterne rouge, le club est remonté à la 11e place de son championnat (sur 14) en battant le nouveau dernier, Panserraïkos. En Grèce, le championnat est divisé en deux parties, une phase régulière puis des play-offs pour le titre ou la relégation. En cas de maintien, Maçon et Batubinsika pourraient s’engager sur la durée avec Larissa.

Arrivé à l’été 2023 en provenance du Portugal, Dylan Batubinsika a connu une très bonne première saison à l’AS Saint-Etienne, contribuant largement à la remontée en Ligue 1. La suivante fut plus compliquée, ses prestations au sein de la plus mauvaise défense de l’élite étant critiquées. Cet été, il a été mis au placard par le club pour l’inciter à partir mais il est resté et n’a joué qu’à Annecy (0-4), un soir où Eirik Horneland n’avait vraiment plus d’autres joueurs sous le coude. Son expérience dans le Forez restera mitigée…