ASSE Mercato : rebondissement de taille pour Nzingoula (RC Strasbourg) ! 

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Ciblé par l’ASSE cet été et lors de ce mercato hivernal, Rabby Nzingoula (RC Strasbourg, 20 ans) s’éloigne de Saint-Étienne.

Changement d’horizon pour Rabby Nzingoula cet hiver : en quête de temps de jeu, le jeune milieu du RC Strasbourg est annoncé par L’Équipe à Nuremberg, en D2 allemande, sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat estimée à 4 M€. Né à Lille en 2005, le milieu défensif (1,83 m) faisait partie des pistes évoquées au milieu de terrain cet hiver. Comme But! vous l’avait fait savoir le 9 janvier dernier, il n’était pas une priorité et le RCSA attendait de savoir ce qu’en penserait Gary O’Neil avant de prendre une décision au sujet de son avenir en fin de mercato.

Nous y sommes et visiblement, les deux parties ont encore décidé d’un prêt pour finir la saison. Déjà passé par Montpellier en 2024-2025 (27 matchs joués), Nzingoula a côtoyé la Ligue 1 avec le RC Strasbourg cette saison, mais avec seulement 49 minutes disputées sur 4 apparitions. Selon nos informations, le MHSC faisait encore partie des points de chute de cet hiver mais un retour à la Paillade semblait trop complexe.

Pourquoi le RC Strasbourg le prête à Nuremberg ?

Les chiffres sont sans appel : Nzingoula a très peu joué en Ligue 1 cette saison (2,87% des minutes et aucune titularisation). Dans un effectif où la concurrence est vive, le RC Strasbourg a préféré s’appuyer sur d’autres profils. Le club alsacien opte donc pour un prêt, tout en gardant la porte ouverte à une cession définitive grâce à une option d’achat significative.

Pour le joueur, il s’agit clairement de retrouver du rythme et d’accumuler l’expérience au haut niveau. Le besoin de se relancer est d’autant plus crucial à 20 ans, alors que sa trajectoire était suivie par plusieurs clubs français, à l’image de l’intérêt évoqué par certains sur le marché hivernal (analyse sur son potentiel en L1).

Un nouveau défi en Allemagne

Nuremberg offre à Nzingoula un environnement propice à la relance. En 2. Bundesliga, le milieu français va pouvoir s’affirmer, viser une place de titulaire et montrer l’étendue de son potentiel. Le championnat allemand, réputé pour sa capacité à faire émerger des talents, représente une vraie rampe de lancement. L’option d’achat à hauteur de 4 M€ place la barre haut : le club allemand croit en son profil et Strasbourg table sur sa capacité à s’imposer à l’étranger.