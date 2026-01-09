ASSE – Mercato INFO BUT! : Nzingoula, une piste… mais pas une priorité

Rabby Nzingoula (RC Strasbourg, 20 ans) plaît à l’ASSE. Si le nom du milieu de terrain né à Lille circule bien du côté du Forez, le dossier est loin d’être brûlant et pourrait ne pas s’emballer avant la toute fin du mois de janvier.

Le Mercato des Verts avance au ralenti. Et si Rabby Nzingoula est bien pisté par l’ASSE au Mercato, une information donnée ce mercredi par Peuple Vert, elle est à nuancer. Selon nos informations, l’intérêt des Verts est pour l’instant léger et on peut imaginer qu’il n’est pas la priorité hivernale du club stéphanois, qui reste malgré tout concentré sur le poste de milieu défensif cet hiver, comme en attestent les toutes dernières rumeurs venues de l’étranger.

O’Neil veut voir Nzingoula à l’œuvre

Du côté du calendrier, inutile d’attendre un dénouement rapide pour Nzingoula. Toujours selon nos informations, aucun mouvement n’est à prévoir avant fin janvier, et ce pour une raison très claire : Gary O’Neil, nouvel entraîneur du RC Strasbourg, souhaite d’abord observer Nzingoula (4 matches, aucun but ni passe décisive) en situation réelle afin de se faire une idée précise de son potentiel et de son rôle dans la rotation.

L’ASSE en embuscade

Ce n’est qu’après cette phase d’observation que le club alsacien décidera s’il doit s’en séparer ou non cet hiver. Résultat, l’ASSE reste en embuscade, sans accélérer. Un dossier secondaire, donc, conditionné aux décisions du RCSA et à l’évolution des priorités stéphanoises. Rien n’est exclu mais rien ne presse non plus. À l’ASSE, on considère que le mercato est encore long.

Bastien AUBERT