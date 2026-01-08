ASSE Mercato : Kilmer craque pour un milieu danois, la bataille fait rage !

L’ASSE tente d’avancer sur la piste Silas Andersen (BK Hacken). Mais le joueur est très convoité.

Il se confirme que l’ASSE a fait de l’arrivée d’un numéro 6 sa priorité du Mercato, cet hiver. Avec l’intention de trouver le successeur de Pierre Ekwah, acheté à Sunderland 6 M€ cet été mais qui n’est jamais réapparu dans le Forez après la levée de son option d’achat. Rabby Nzingoula est une piste, du côté du RC Strasbourg, et selon le média The Watford Way, l’ASSE a accéléré sur une autre piste qui mène à Pierre Dwomoh, milieu belge de 21 ans et 1,88 m, passé notamment par Anderlecht et Antwerp après avoir été formé à Genk. Le média britannique révèle qu’un accord était sur le point d’être trouvé mais que Watford a fait volte-face, sans préciser la raison de ce retournement de situation. Le deal aurait été annulé au dernier moment. Dwomoh serait également sollicité par Sheffield Wednesday, Norwich City, Galatasaray et Gaziantep FK.

Les enchères montent pour Andersen

Autre piste à l’étude : celle du milieu danois Silas Andersen. A 21 ans, le joueur, international Espoirs, brille cete saison en Suède avec Hacken. Le profil d’Andersen plait à Kilmer Sports mais l’ASSE n’est pas seule sur le coup. Le FC Copenhague tente de rapatrier Andersen et ce dernier est aussi convoité par Nottingham Forest mais également par les deux clubs de Glasgow, le Celtic et les Rangers. Hacken demande au moins 10 M€ pour transférer son milieu de terrain. Une piste qui semble difficilement réalisable, pour l’ASSE…