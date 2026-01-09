ASSE Mercato : passé par l’AC Milan et les Girondins de Bordeaux, il rejoint l’ASSE !

Le Mercato est très calme à l’ASSE mais il s’agite au sein de la section féminine du club forézien. Qui vient de recruter… un recruteur.

L’équipe féminine de l’ASSE pointe actuellement à la dernière place de la D1, et Sébastien Joseph, son coach, avait indiqué que le club forézien devait revoir sa façon de recruter, dans un entretien accordé au Progrès : « Je pense que le club doit vraiment s’améliorer sur ce volet recrutement qui, depuis quelques années, n’est pas forcément toujours à la hauteur des espérances ». Et il a été entendu. En effet, l’ASSE annonce la signature de Benoît Ragazzini, qui sera en charge du recrutement pour la section féminine du club.

Ragazzini nouveau recruteur de l’ASSE Féminin

« Ancien joueur de football semi-pro, Benoît Ragazzini a déjà eu plusieurs vies dans le football, explique Evect. Co-président du Limoges FC alors en National 3, Responsable évènementiel et sponsoring du côté de l’Aviron Bayonnais FC, il a ensuite mené des missions de scouting en France et en Espagne pour l’AC Milan.n septembre 2023, il met un premier pied dans le football féminin en intégrant le staff de Patrice Lair aux Girondins de Bordeaux en qualité d’analyste vidéo pour l’équipe qui évoluait encore en D1. Suite à la disparition du club, il devient recruteur indépendant pour la première division féminine. Il est depuis quelques semaines, le nouveau et premier chargé de recrutement pour l’équipe féminine de l’AS Saint-Étienne. » Une arrivée qui vient de se traduire par deux premières signatures au Mercato : celles des Américaines Moira Kelley et Kaylan Williams.

Sur le site officiel de l’AS Saint-Étienne, le néo-recruteur stéphanois a confié sa première réaction : « Je suis très heureux de rejoindre un club sain, aux personnes sincères et porté par une forte ferveur. J’ai été très bien accueilli par l’ensemble des personnes, je me sens déjà pleinement intégré, très motivé et déterminé à m’investir dans ce projet. Je suis convaincu que le développement d’un club féminin passe par une cellule de recrutement. De plus en plus de clubs français s’appuient sur cette stratégie, ce qui leur permet de franchir un cap, d’attirer des joueuses à fort potentiel et d’élever le niveau du championnat dans son ensemble. » « Le club, dans sa volonté de faire progresser sa section féminine, est très heureux de l’arrivée de Benoît, a commenté Jean-Marc Basotti, président des Amazones. Son analyse, sa compréhension et son expérience du football féminin sont de réels atouts sur lesquels nous pourrons nous appuyer pour continuer à grandir. »