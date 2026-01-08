Depuis plusieurs mois, les joueurs de l’ASSE se plaignaient qu’Eirik Horneland ne se préoccupe jamais des adversaires. Le Norvégien a entendu ces critiques et a changé sa méthode.

Sur la sellette depuis plusieurs mois, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a décidé de revoir sa copie, à en croire Peuple Vert. En effet, l’un des principaux griefs contre l’entraîneur norvégien résidait dans le fait qu’il ne s’occupe que de son équipe, ne prenant jamais en compte l’adversaire. Par exemple, face au Red Star (1-2) début novembre, il s’était entêté à aligner Ferreira et Annan dans les couloirs défensifs alors que les locaux ont des joueurs très rapides plongeant dans le dos des latéraux. Ce qui avait conduit à une défaite logique de l’ASSE mais qui aurait pu être évité.

Il fait des mises en place tactiques avant les matches

Peuple Vert assure que Horneland a pris en compte le souhait de ses joueurs et que, désormais, il fait aussi travailler son équipe en fonction des spécificités de son adversaire. Cela a commencé avec Le Mans. Avant le déplacement dans la Sarthe, une opposition au centre Robert-Herbin a vu les titulaires des Verts affronter les remplaçants organisés comme le promu. Ainsi mis au courant des spécificités du jeu manceau, les Stéphanois ont ramené un bon point de leur déplacement (0-0).

Il aura fallu un an au Norvégien pour faire évoluer sa méthode et l’adapter à un championnat français (L1 ou L2) où la tactique est prédominante. Est-ce que cela suffira à lui éviter un renvoi ? Tout dépendra de la capacité de l’ASSE à faire son retard sur le leader troyen…