À LA UNE DU 8 JAN 2026
[09:54]PSG – OM : Riolo prend al-Khelaïfi pour fracasser le Trophée des champions
[09:35]FC Barcelone Mercato : Chelsea prêt à miser 150 M€ sur un Blaugrana !
[09:08]PSG Mercato : une pépite de la CAN à 100 M€ détournée par la Premier League !
[08:49]ASSE : changement radical chez Horneland, les Verts applaudissent !
[08:29]Le derby de Madrid éclipsé par un FC Barcelone phénoménal
[08:16]Stade Rennais Mercato : à la lutte avec l’OL pour un défenseur du PSG
[08:01]RC Lens : 8 mois de suspension pour une figure du club, les supporters également sanctionnés !
[07:44]FC Nantes Mercato : bonne nouvelle dans un dossier prioritaire
[07:28]OM Mercato : le nouveau Messi aurait pu être marseillais !
[07:13]Real Madrid : énorme surprise avec Mbappé en cas de finale face au FC Barcelone ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : changement radical chez Horneland, les Verts applaudissent !

Par Raphaël Nouet - 8 Jan 2026, 08:49
💬 Commenter
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, donnant des instructions à l'un de ses jeunes joueurs.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Depuis plusieurs mois, les joueurs de l’ASSE se plaignaient qu’Eirik Horneland ne se préoccupe jamais des adversaires. Le Norvégien a entendu ces critiques et a changé sa méthode.

Sur la sellette depuis plusieurs mois, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a décidé de revoir sa copie, à en croire Peuple Vert. En effet, l’un des principaux griefs contre l’entraîneur norvégien résidait dans le fait qu’il ne s’occupe que de son équipe, ne prenant jamais en compte l’adversaire. Par exemple, face au Red Star (1-2) début novembre, il s’était entêté à aligner Ferreira et Annan dans les couloirs défensifs alors que les locaux ont des joueurs très rapides plongeant dans le dos des latéraux. Ce qui avait conduit à une défaite logique de l’ASSE mais qui aurait pu être évité.

Il fait des mises en place tactiques avant les matches

Peuple Vert assure que Horneland a pris en compte le souhait de ses joueurs et que, désormais, il fait aussi travailler son équipe en fonction des spécificités de son adversaire. Cela a commencé avec Le Mans. Avant le déplacement dans la Sarthe, une opposition au centre Robert-Herbin a vu les titulaires des Verts affronter les remplaçants organisés comme le promu. Ainsi mis au courant des spécificités du jeu manceau, les Stéphanois ont ramené un bon point de leur déplacement (0-0).

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Il aura fallu un an au Norvégien pour faire évoluer sa méthode et l’adapter à un championnat français (L1 ou L2) où la tactique est prédominante. Est-ce que cela suffira à lui éviter un renvoi ? Tout dépendra de la capacité de l’ASSE à faire son retard sur le leader troyen…

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot