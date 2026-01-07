ASSE Mercato : Kilmer Sports a déniché le successeur d’Ekwah en Angleterre !

L’ASSE négocie l’arrivée d’un milieu de terrain belge qui appartient à Watford, en Championship.

Il se confirme que l’aSSE a fait de l’arrivée d’un numéro 6 sa priorité du Mercato, cet hiver. Avec l’intention de trouver le successeur de Pierre Ekwah, acheté à Sunderland 6 M€ cet été mais qui n’est jamais réapparu dans le Forez après la levée de son option d’achat. Rabby Nzingoula est une piste, du côté du RC Strasbourg, mais selon le média The Watford Way, l’ASSE a accéléré sur une autre piste. Celle-ci mène à Pierre Dwomoh, milieu belge de 21 ans et 1,88 m, passé notamment par Anderlecht et Antwerp après avoir été formé à Genk.

Dwomoh sur le point de rejoindre l’ASSE, mais…

Le média britannique révèle qu’un accord était sur le point d’être trouvé mais que Watford a fait volte-face, sans préciser la raison de ce retournement de situation. Le deal aurait été annulé au dernier moment. Dwomoh serait également sollicité par Sheffield Wednesday, Norwich City, Galatasaray et Gaziantep FK. A noter que le joueur n’a joué qu’1 minute avec l’équipe première de Watford depuis le début de la saison. C’était en octobre face à WBA. Il revenait alors d’une blessure à la cuisse et a ensuite rechuté. Il a effectué son retour sur les terrains avec la réserve de Watford, le mois dernier, face à Leyton Orient. Pour rappel, un joueur de Watford a déjà rejoint l’ASSE cette saison : Joao Ferreira, transféré pour 3 M€ l’été dernier.