La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Explosif, créatif, mature : Bilal Benkhedim bouleverse la hiérarchie offensive au Luxembourg avec Dudelange. La saison XXL de l’ancien milieu de l’ASSE affole désormais de nombreux clubs européens, alors que son contrat s’achève très bientôt.

Les supporters de l’ASSE se rappellent de Bilal Benkhedim. Prometteur durant sa formation, le miliueu offensif algérien n’était pas dans les plans du club forézien et a fait ses valises pour Le Puy Foot en juillet 2022 contre 400 000 euros. Un vrai gâchis ? À 24 ans, l’ancien international U23 algérien est aujourd’hui tout simplement la sensation du championnat luxembourgeois. Aligné à 15 reprises, il s’est illustré avec 8 buts et 6 passes décisives en BGL Ligue, contribuant à près de 37% des réalisations de son équipe. À son intelligence de jeu s’ajoutent percussion et justesse dans ses transmissions, révélant toute l’étendue de son potentiel.

Sa régularité s’illustre aussi par son taux élevé de titularisation (80 %) et la quasi-totalité des minutes disputées : un symbole de la confiance de son staff. Mûri par son passage en Ligue 1 à l’ASSE, Benkhedim a pris une dimension nouvelle.

L’intérêt grandissant des clubs européens

Sa percée ne passe pas inaperçue. Foot Mercato annonce que plusieurs clubs, notamment en Belgique, s’intéressent de près à ce profil offensif complet, capable de jouer aussi bien en soutien qu’excentré. Dans le sillage de ses bonnes performances, Benkhedim a décidé de changer d’agent : une démarche claire pour donner un nouvel élan à sa carrière, corriger certaines frustrations passées et s’offrir de nouvelles opportunités.

Ambitieux, le joueur ne cache pas son envie de rejoindre un projet sportif solide, où il pourrait exploiter pleinement ses qualités et retrouver une dynamique de progression positive. Son vécu à l’échelon supérieur et sa polyvalence séduisent les recruteurs.

Quel avenir pour benkhedim ?

Son contrat avec Dudelange arrive à échéance en juin, ce qui lui ouvre la possibilité de s’engager librement dès cet hiver. Cette situation offre un atout stratégique pour les clubs en quête de joueurs offensifs fiables, sans indemnité de transfert à débourser.

Benkhedim, motivé par l’idée de franchir un nouveau cap, analyse chaque offre avec attention. Le milieu offensif sait que choisir une structure ambitieuse sera déterminant pour sa trajectoire, tout comme l’a récemment souligné un technicien célèbre dans une interview sur son parcours d’entraîneur. Le marché beneluxien bouge, et le nom de Benkhedim s’impose plus que jamais comme l’une des grandes cibles de l’hiver.