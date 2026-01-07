À LA UNE DU 7 JAN 2026
[09:00]CAN : le tableau complet des quarts de finale
[08:45]OM, OL Mercato : un Olympique est enfin passé à l’attaque pour Abdelli ! 
[08:17]FC Nantes : les Kita changent tout, coup de tonnerre pour la suite du mercato hivernal !
[07:46]OM Mercato : il a battu le PSG, Benatia pose 8 M€ pour le recruter cet hiver ! 
[07:22]ASSE : Horneland lâche un indice clair sur son avenir
[07:00]PSG : Luis Enrique sur le départ, Campos fait une annonce retentissante ! 
[06:00]ASSE Mercato : mais où sont passés les 50 M€ investis par Tanenbaum ?
[05:00]FC Nantes Mercato : Les Kita fortement contrariés dans le dossier Ilenikhena (AS Monaco)
[00:00]FC Barcelone – PHOTO : Pedri a présenté sa petite bombe à ses coéquipiers
[23:00]ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Les Verts sont loin des attentes de l’été »
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Horneland lâche un indice clair sur son avenir

Par Bastien Aubert - 7 Jan 2026, 07:22
💬 Commenter
Eirik Horneland (ASSE)
Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

Dans un contexte sportif tendu, Eirik Horneland a pris la parole dans Onze Mondial pour exposer sa vision, sa méthode… et, en creux, son avenir à l’ASSE. Et le message est limpide : le technicien norvégien se projette sur le long terme.

Ce n’est pas une phrase isolée ni une sortie de communication anodine. Loin d’un discours de transition ou d’attente, Eirik Horneland a pris la parole et assumer un véritable projet de fond sur le banc de l’ASSE. « J’aurais voulu qu’on puisse accélérer notre processus, mais tu dois accepter que cela mette du temps », explique-t-il dans Onze Mondial, conscient des difficultés rencontrées mais convaincu que le travail quotidien finira par payer. À travers ses mots, l’entraîneur des Verts revendique une identité de jeu claire, basée sur la créativité, la prise de responsabilités et la liberté dans un cadre collectif structuré… sur le long terme.

« J’aurais voulu qu’on puisse accélérer notre processus »

Horneland insiste sur un point central de sa philosophie à l’ASSE : le droit à l’erreur. Pour lui, perdre un ballon n’est jamais un problème en soi. Le véritable échec serait de ne pas réagir, de ne pas défendre ensemble, de ne pas tenter. Un message fort envoyé à son vestiaire, mais aussi aux supporters, parfois impatients face à un jeu encore inconstant. « Si les joueurs offensifs ne prennent pas de risque et ne sont pas créatifs, tu n’avanceras pas », martèle-t-il, fidèle à une vision résolument offensive du football.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Au-delà du terrain, le Norvégien évoque aussi son goût pour le travail humain. Il dit aimer « travailler avec des joueurs intelligents », capables de résoudre des situations sur et en dehors du terrain. Une manière de rappeler que son projet dépasse les simples résultats immédiats et vise une progression collective et individuelle sur la durée. Donner un cadre, une idée de jeu, tout en laissant de la liberté : voilà l’équilibre qu’il cherche à instaurer à Saint-Étienne.

Horneland croit toujours en son projet

Surtout, Horneland ne fuit pas les réalités à l’ASSE. Il reconnaît ne pas avoir voulu descendre en Ligue 2, mais assume pleinement le fait d’avoir lancé un processus qu’il juge indispensable de poursuivre. Selon lui, changer de cap en permanence serait contre-productif. « Quand vous démarrez un processus, vous devez le poursuivre », affirme-t-il, convaincu que la constance finira par installer de la confiance et des automatismes.

À travers cette prise de parole dense et assumée, Horneland envoie un signal clair à sa direction et à l’environnement stéphanois. Malgré les hauts et les bas, il croit en son projet, en son style et en sa capacité à faire progresser l’ASSE sur la durée. Un indice fort sur son avenir, et peut-être un appel implicite à la patience dans un club où l’exigence est aussi forte que l’histoire.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot