ASSE Mercato : mais où sont passés les 50 M€ investis par Tanenbaum ?

Au Mans (0-0), samedi soir, l’ASSE a joué sans aucune de ses recrues de l’été dernier…

L’ASSE n’est plus que 4e de Ligue 2 après son match nul au Mans (0-0). Et chez le promu manceau, Eirik Horneland n’a aligné aucun joueur recruté l’été dernier par ses dirigeants, Kilmer Sports Ventures. Nouveau propriétaire du club, Larry Tanenbaum a déjà investi 50 M€ dans l’achat de nouveaux joueurs (et près de 100 M€ au total avec le rachat des parts du duo Caiazzo-Romeyer, les dettes et les frais de gestion du club). Sur ces 50 M€, au Mans, seuls Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Irvin Cardona, Igor Miladinovic et Ben Old ont participé à la rencontre.

Davitashvili, seule vraie satisfaction parmi les 18 recrues de KSV

Le constat, c’est que le bilan des recrues estampillées KSV, un an et demi après le rachat de l’ASSE par le groupe nord-américain, n’est pas fameux. Stassin et Davitashvili avaient été les deux seules satisfactions, la saison dernière. Cete saison, en L2, le Géorgien poursuit sur sa lancée (8 buts) mais Stassin ne pointe qu’à 4 buts à la mi-saison. Son rendement déçoit et ses envies de départ lui valent d’être de moins en moins apprécié des supporters. Parmi les autres recrues de la saison passée, Boakye est parvenu à tirer son épingle du jeu en début de saison, et Miladinovic et Old, repositionné latéral gauche, ont trouvé un peu de temps de jeu. Sans vraiment s’imposer. Cornud, lui, est déjà reparti, tout comme Abdelhamid (recruté par Olivier Dall’Oglio, ce que l’Alésien a payé cher). Arrivés l’hiver dernier, Cardona n’a pas retrouvé son niveau, Bernauer passe autant de temps à l’infirmerie ou en tribunes que sur les pelouses de Ligue 2. Quant aux recrues de l’été, Lamba s’est vite blessé après des débuts mitigés, Ferreira et Annan n’ont pas convaincu du tout sur les côtés où Traoré et Stojkovic se sont vite montrés bien tendres. Sans oublier le cas Pierre Ekwah, acheté 6 M€ et dont l’avenir se décidera devant les tribunaux, seuls Jaber et Duffus ont donné satisfaction lors de la première partie de saison, mais le milieu de terrain isréalien a moins bien fini l’année 2025 et l’attaquant anglo-jamaïcain s’est blessé. Pour l’heure, on ne peut donc pas franchement dire que les recrues estampillées KSV et sa fameuse Data soient un succès, à l’image du choix de KSV de se tourner vers Eirik Horneland pour porter son projet, avec un style de jeu dans lequel le peuple vert était sensé se reconnaître, avec l’ambition de vite ramener l’ASSE en Europe. Elle en est bien loin aujourd’hui. Les belles promesses contrastent avec ce que l’on voit, chaque semaine ou presque, sur le terrain. Lors de ses deux dernières visites à Geoffroy-Guichard, Larry Tanenbaum a eu la chance d’assister aux victoires des Verts contre Lyon (2-1) et Pau (6-0). Mais depuis le Canada, on peut douter qu’il apprécie de voir comment son argent a été dépensé jusque-là.