À LA UNE DU 7 JAN 2026
[09:00]CAN : le tableau complet des quarts de finale
[08:45]OM, OL Mercato : un Olympique est enfin passé à l’attaque pour Abdelli ! 
[08:17]FC Nantes : les Kita changent tout, coup de tonnerre pour la suite du mercato hivernal !
[07:46]OM Mercato : il a battu le PSG, Benatia pose 8 M€ pour le recruter cet hiver ! 
[07:22]ASSE : Horneland lâche un indice clair sur son avenir
[07:00]PSG : Luis Enrique sur le départ, Campos fait une annonce retentissante ! 
[06:00]ASSE Mercato : mais où sont passés les 50 M€ investis par Tanenbaum ?
[05:00]FC Nantes Mercato : Les Kita fortement contrariés dans le dossier Ilenikhena (AS Monaco)
[00:00]FC Barcelone – PHOTO : Pedri a présenté sa petite bombe à ses coéquipiers
[23:00]ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Les Verts sont loin des attentes de l’été »
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : mais où sont passés les 50 M€ investis par Tanenbaum ?

Par Laurent Hess - 7 Jan 2026, 06:00
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Au Mans (0-0), samedi soir, l’ASSE a joué sans aucune de ses recrues de l’été dernier…

L’ASSE n’est plus que 4e de Ligue 2 après son match nul au Mans (0-0). Et chez le promu manceau, Eirik Horneland n’a aligné aucun joueur recruté l’été dernier par ses dirigeants, Kilmer Sports Ventures. Nouveau propriétaire du club, Larry Tanenbaum a déjà investi 50 M€ dans l’achat de nouveaux joueurs (et près de 100 M€ au total avec le rachat des parts du duo Caiazzo-Romeyer, les dettes et les frais de gestion du club). Sur ces 50 M€, au Mans, seuls Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Irvin Cardona, Igor Miladinovic et Ben Old ont participé à la rencontre.

Davitashvili, seule vraie satisfaction parmi les 18 recrues de KSV

Le constat, c’est que le bilan des recrues estampillées KSV, un an et demi après le rachat de l’ASSE par le groupe nord-américain, n’est pas fameux. Stassin et Davitashvili avaient été les deux seules satisfactions, la saison dernière. Cete saison, en L2, le Géorgien poursuit sur sa lancée (8 buts) mais Stassin ne pointe qu’à 4 buts à la mi-saison. Son rendement déçoit et ses envies de départ lui valent d’être de moins en moins apprécié des supporters. Parmi les autres recrues de la saison passée, Boakye est parvenu à tirer son épingle du jeu en début de saison, et Miladinovic et Old, repositionné latéral gauche, ont trouvé un peu de temps de jeu. Sans vraiment s’imposer. Cornud, lui, est déjà reparti, tout comme Abdelhamid (recruté par Olivier Dall’Oglio, ce que l’Alésien a payé cher). Arrivés l’hiver dernier, Cardona n’a pas retrouvé son niveau, Bernauer passe autant de temps à l’infirmerie ou en tribunes que sur les pelouses de Ligue 2. Quant aux recrues de l’été, Lamba s’est vite blessé après des débuts mitigés, Ferreira et Annan n’ont pas convaincu du tout sur les côtés où Traoré et Stojkovic se sont vite montrés bien tendres. Sans oublier le cas Pierre Ekwah, acheté 6 M€ et dont l’avenir se décidera devant les tribunaux, seuls Jaber et Duffus ont donné satisfaction lors de la première partie de saison, mais le milieu de terrain isréalien a moins bien fini l’année 2025 et l’attaquant anglo-jamaïcain s’est blessé. Pour l’heure, on ne peut donc pas franchement dire que les recrues estampillées KSV et sa fameuse Data soient un succès, à l’image du choix de KSV de se tourner vers Eirik Horneland pour porter son projet, avec un style de jeu dans lequel le peuple vert était sensé se reconnaître, avec l’ambition de vite ramener l’ASSE en Europe. Elle en est bien loin aujourd’hui. Les belles promesses contrastent avec ce que l’on voit, chaque semaine ou presque, sur le terrain. Lors de ses deux dernières visites à Geoffroy-Guichard, Larry Tanenbaum a eu la chance d’assister aux victoires des Verts contre Lyon (2-1) et Pau (6-0). Mais depuis le Canada, on peut douter qu’il apprécie de voir comment son argent a été dépensé jusque-là.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot