ASSE Mercato : faut-il miser sur Rabby Nzingoula cet hiver ?

Dans les petits papiers de l’ASSE au mercato, Rabby Nzingoula (RC Strasbourg, 20 ans) serait-il une bonne pioche pour les Verts cet hiver ? Le débat est lancé à la rédaction de But!.

« Il faut un 6 plus aguerri »

« Le constat est clair : si la piste Rabby Nzingoula existe à l’ASSE, elle ne peut pas être la priorité absolue cet hiver. Les Verts ont surtout besoin d’un profil plus aguerri, capable d’apporter immédiatement de la stabilité, de l’impact et du leadership dans l’entrejeu pour franchir un vrai cap en Ligue 2. À 20 ans, Nzingoula reste un joueur prometteur, qui sort certes d’une saison solide avec le MHSC, mais son faible temps de jeu au RC Strasbourg cette saison pose question dans un contexte où Eirik Horneland n’a plus le luxe de parier uniquement sur le potentiel.

L’urgence est sportive : l’ASSE doit sécuriser son milieu avec un numéro 6 expérimenté, habitué à la rudesse du championnat et capable de guider l’équipe dans les moments chauds. Miser sur un jeune profil en manque de repères pourrait s’avérer risqué, là où le club a avant tout besoin d’un renfort prêt à l’emploi pour stabiliser son projet et accompagner la montée en puissance collective. »

Bastien AUBERT

Oui

« Je trouve que le profil de Nzingoula correspondrait bien aux besoins techniques et physiques de l’ASSE. Milieu défensif naturel, il possède une bonne capacité à récupérer des ballons, une présence physique intéressante et une endurance notable pour couvrir l’entrejeu, des qualités très utiles dans une division comme la Ligue 2 où la bataille du milieu est souvent intense. Âgé de seulement 20 ans, il a déjà gagné de l’expérience pro à Montpellier (27 apparitions et 20 titularisations en Ligue 1 la saison dernière) avant même d’être lancé avec Strasbourg, ce qui montre qu’il peut s’adapter à des niveaux de jeu exigeants lorsqu’on lui donne sa chance.

Ensuite, son potentiel à moyen terme est un atout pour un club en reconstruction comme l’ASSE, surtout dans une stratégie qui vise aussi à valoriser des joueurs jeunes. S’il n’a pas encore beaucoup joué cette saison à Strasbourg, cela s’explique par la concurrence dans un effectif de Ligue 1 mais cela peut en faire un renfort motivé par un vrai projet sportif et une place potentiellement plus importante dans le cadre stéphanois. En plus, son profil polyvalent – capable d’évoluer en sentinelle ou dans des rôles plus box‑to‑box – offre à Horneland une option tactique adaptable, et un joueur encore perfectible qui pourrait progresser avec du temps de jeu régulier »

William TERTRIN