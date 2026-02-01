ASSE Mercato : deux arrivées dans le viseur de Kilmer, dont un ancien taulier de Ligue 1

L’AS Saint-Étienne est très active à l’approche de la fin du mercato hivernal, et le club ligérien cherche à renforcer sa défense pour améliorer des performances en dents de scie en Ligue 2. Après une nouvelle contre-performance face à Boulogne (0-1), la direction stéphanoise souhaite faire venir un défenseur expérimenté. Selon Foot Mercato mais aussi Peuple Vert, l’un des noms qui revient avec insistance est celui de Jubal Rocha Mendes Júnior, plus simplement appelé Jubal.

🧱 Un profil d’expérience pour une défense qui peine

Jubal, défenseur central brésilien de 32 ans, s’est fait connaître en France surtout lors de son passage à l’AJ Auxerre, où il a disputé plus de 100 matchs entre Ligue 1 (67 matchs) et Ligue 2 (103) et a été l’un des leaders de la défense icaunaise.

Cet été, il avait quitté la France pour rejoindre le FK Krasnodar en Russie, mais son aventure là-bas ne s’est pas déroulée comme prévu : il n’a joué qu’un nombre limité de matchs et peine à s’imposer dans le onze russe.

Face à ces éléments, l’ASSE voit en lui un renfort potentiel capable d’apporter du sang-froid et une vraie solidité défensive, qualités qui manquent cruellement à l’équipe actuellement.

🔄 Un prêt envisagé plutôt qu’un transfert définitif

Plutôt qu’un transfert permanent, les dirigeants stéphanois envisagent une arrivée de Jubal sous forme de prêt, afin de pallier rapidement des lacunes dans l’axe défensif sans affecter de manière trop lourde leurs finances. Une recrue qui serait de taille pour Philippe Montanier, qui va succéder à Eirik Horneland, officiellement écarté.

📊 La piste Soumahoro pas du tout enterrée !

Avec la fermeture du mercato d’hiver qui approche, l’ASSE multiplie les pistes à la recherche de solutions rapides pour remonter au classement. Jubal apparaît comme une piste concrète et sérieuse, notamment grâce à son vécu en Ligue 1 et son leadership sur le terrain, deux profils précieux dans une équipe stéphanoise en quête de stabilité défensive. Mais ce n’est pas tout, car en parallèle, la piste menant au jeune Aboubaka Soumahoro est toujours active en supplément. L’hiver est chaud dans le Forez !