ASSE Mercato – INFO BUT! : un ancien défenseur de Ligue 1 ciblé cet hiver ?

Par Bastien Aubert - 27 Jan 2026, 14:00
Ivan Gazidis (ASSE)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Si la priorité du mercato de l’ASSE est toujours de recruter une sentinelle, un dossier a été ouvert pour renforcer la défense avant la clôture du marché des transferts le 2 février prochain.

Le temps presse à l’ASSE. Alors que la situation d’Erik Horneland s’est dégradée après la défaite à onze contre dix à Reims (0-1), Kilmer n’a toujours pas recruté au mercato hivernal et continue de prospecter. La priorité absolue, comme l’a confirmé le coach norvégien récemment, est située au milieu, où une sentinelle est encore plus souhaitée suite à la blessure de Mahmoud Jaber. 

Le temps presse à l’ASSE

L’ASSE ne se limite plus au milieu de terrain. Peuple Vert précise que le secteur défensif est également en alerte, chose que But! peut confirmer ce mardi. Avec Maxime Bernauer forfait jusqu’à la fin de la saison et Chico Lamba sorti sur blessure à Reims, certains dossiers pourraient être rapidement réactivés. Selon nos informations, une réfléxion était même déjà engagée en interne suite à la blessure de Bernauer. 

Un ex de Ligue 1 déjà ciblé ?

Des profils de défenseurs centraux sont à l’étude, idéalement gauchers et capables de dépanner au poste de latéral gauche. Un « défenseur qui connaît bien la Ligue 1 » dont le nom n’a pas filtré serait ciblé. Comme pour les autres dossiers du mercato, le club reste discret pour éviter toute fuite dans la presse, mais la réflexion est engagée depuis quelque temps pour stabiliser l’arrière-garde de l’ASSE, secteur-clé de l’opération maintien. 

ASSE

