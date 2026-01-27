Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Dans une situation inconfortable en Ligue 2, l’ASSE tente de se renforcer avec l’arrivée d’un milieu relayeur qui n’est pas sans rappeler un certain Pierre-Emile d’Höjbjerg (OM, 30 ans).

À l’ASSE, le mercato d’hiver pourrait bien réserver une surprise. Selon une information relayée par Peuple Vert, Kilmer Sports cible Thomas Jorgensen (20 ans) pour renforcer son milieu de terrain au poste de relayeur. Le joueur de Viborg, suivi pour son volume de jeu et sa capacité à se projeter, figure sur les tablettes des dirigeants stéphanois.

Mais l’enthousiasme n’est pas partagé. En interne, le milieu danois déjà comparé au pays à un certain Pierre-Emile d’Höjbjerg ne serait pas particulièrement chaud à l’idée de rejoindre un club évoluant en Ligue 2. Un frein de taille alors que l’ASSE cherche des profils immédiatement opérationnels pour jouer la montée en Ligue 1 en fin de saison.

Rendez-vous reporté à l’été ?

Face à ces réticences, le dossier pourrait être mis en pause. Sans porte totalement fermée, la piste Jorgensen semble plutôt s’inscrire dans une perspective estivale, lorsque le contexte sportif de l’ASSE sera plus clair.

À suivre l’été prochain, donc. En attendant, les Verts devront peut-être se tourner vers d’autres options pour muscler leur entrejeu. Le temps presse pour Erik Horneland : il est sur la sellette avant la réception brûlante de Boulogne ce samedi à Geoffroy-Guichard (20h).