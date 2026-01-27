À LA UNE DU 27 JAN 2026
[08:12]FC Nantes Mercato : un ex Bordelais arrive aujourd’hui, une autre recrue dans les valises ? 
[07:45]OM Mercato : Benatia cible encore un milieu, coup de théâtre pour Abdelli !
[07:19]ASSE Mercato : Kilmer tente le successeur d’Höjbjerg ! 
[07:00]PSG : 3 gros coups signés Luis Enrique avant Newcastle !
[06:00]ASSE : Old latéral, Cardona remplaçant… quel est le pire choix d’Horneland ?
[05:00]Roberto De Zerbi peut-il vraiment devenir le Diego Simeone de l’OM ?
[00:00]FC Barcelone : le petit bijou à quatre roues offert par Raphinha à sa compagne 
[23:00]OM Mercato : envoyé à Marseille, El Aynaoui, plutôt vers le FC Barcelone ou le Real Madrid !
[22:30]ASSE : la menace de dissolution des groupes ultras ressurgit !
[22:14]PSG Mercato : Dro, c’est officiel
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : Kilmer tente le successeur d’Höjbjerg ! 

Par Bastien Aubert - 27 Jan 2026, 07:19
💬 Commenter
Thomas Jorgensen (Viborg)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Dans une situation inconfortable en Ligue 2, l’ASSE tente de se renforcer avec l’arrivée d’un milieu relayeur qui n’est pas sans rappeler un certain Pierre-Emile d’Höjbjerg (OM, 30 ans).

À l’ASSE, le mercato d’hiver pourrait bien réserver une surprise. Selon une information relayée par Peuple Vert, Kilmer Sports cible Thomas Jorgensen (20 ans) pour renforcer son milieu de terrain au poste de relayeur. Le joueur de Viborg, suivi pour son volume de jeu et sa capacité à se projeter, figure sur les tablettes des dirigeants stéphanois.

Mais l’enthousiasme n’est pas partagé. En interne, le milieu danois déjà comparé au pays à un certain Pierre-Emile d’Höjbjerg ne serait pas particulièrement chaud à l’idée de rejoindre un club évoluant en Ligue 2. Un frein de taille alors que l’ASSE cherche des profils immédiatement opérationnels pour jouer la montée en Ligue 1 en fin de saison. 

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Rendez-vous reporté à l’été ?

Face à ces réticences, le dossier pourrait être mis en pause. Sans porte totalement fermée, la piste Jorgensen semble plutôt s’inscrire dans une perspective estivale, lorsque le contexte sportif de l’ASSE sera plus clair.

À suivre l’été prochain, donc. En attendant, les Verts devront peut-être se tourner vers d’autres options pour muscler leur entrejeu. Le temps presse pour Erik Horneland : il est sur la sellette avant la réception brûlante de Boulogne ce samedi à Geoffroy-Guichard (20h).

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot