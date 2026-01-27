ASSE : Old latéral, Cardona remplaçant… quel est le pire choix d’Horneland ?

Les choix d’Eirik Horneland sont de plus en plus controversés à l’ASSE. C’est l’objet de notre débat…

Cardona n’a rien d’un remplaçant

« Horneland a encore fait fort hier, notamment en installant Ferreira en défense centrale après la blessure de Lamba alors que Pedro était à droite. Le Norvégien cultive l’art de ne pas mettre les joueurs à leur poste de prédilection. Ben Old latéral gauche, qui d’autre que lui y croit ? On a encore vu hier que le Kiwi n’avait rien, d’un défenseur, et l’ASSE l’a payé cher avec ce petit pont essuyé par l’ailier sur le but rémois. Que dire encore des changements toujours aussi tardifs d’Horneland, qui fait rentrer Duffus et Miladinovic à la 88e ?

Mais le choix que je ne comprends pas, c’est la gestion d’Irvin Cardona. L’attaquant a largement fait ses preuves en L2, il avait été le grand artisan de la remontée des Verts il y a deux ans et il se retrouve cantonné à un rôle de remplaçant. Vu le nombre d’attaquants, la concurrence sur les côtés de Davitashvili, Boakye et El Jamali (sans parler de ce pauvre Ben Old), il est logique qu’Horneland fasse un peu tourner. Mais de là à faire enchaîner cinq matchs sur le banc à Cardona cet automne et à se priver de lui hier à Reims au profit d’El Jamali, même si ce dernier à des qualités… La saison de Cardona est décevante, mais Horneland n’y est pas étranger. »

Laurent HESS

Ben Old latéral, un très mauvais choix

« Le choix de Ben Old latéral est pour moi un très mauvais choix. Avec l’absence d’Ebenezer Annan, ou celle de Traoré, Horneland a choisi de reconvertir l’ailier en défenseur en urgence, une option qui m’étonne quand même beaucoup vu le manque d’expérience naturelle de Old à ce poste et les erreurs individuelles qu’il peut concéder quand il est dépassé défensivement. Ce type d’adaptation peut se comprendre dans un effectif décimé, mais il alimente quand même une grosse frustration parce qu’il semble refléter plus un bricolage qu’une solution réellement pérenne. Merci Kilmer…

Quitte à faire du bricolage, autant faire confiance à un jeune, ou au moins intégrer un défenseur de métier, pas un attaquant. C’est une décision tactique qui montre à quel point Horneland s’entête parfois à modifier des positions pour compenser les absences plutôt que d’opter pour des options plus orthodoxes. Même s’il faut reconnaître que l’effectif n’est vraiment pas épargné par les blessures. Mais on ne dirait pas que ce message indirect soit venu jusqu’aux oreilles de Kilmer, toujours inoffensif sur ce mercato, pour l’instant… ».

William TERTRIN