Jamais l’ASSE n’avait connu une telle secousse financière : le bilan 2025 afficherait un déficit net de 30,026 millions d’euros à la clôture de l’exercice. Explications.

L’arrivée du groupe Kilmer Sports à la tête de l’ASSE n’a pas seulement changé la gouvernance. Elle sonne comme un tournant radical, rompant avec l’ère Romeyer–Caïazzo faite d’une gestion prudente et d’équilibres serrés. Si le terrain a offert une belle récompense avec une remontée immédiate en élite, Sportune révèle que les coulisses financières affichent une nouvelle logique : investir, quitte à creuser le déficit, pour exister parmi les grands.

Un déficit jamais vu : les chiffres marquants de 2025

Au soir du 30 juin 2025, le constat était brutal : 30,026 millions d’euros de pertes sèches, soit quinze fois plus que la saison précédente (à peine 2 millions de déficit). Cette perte record s’accompagne d’un endettement global qui bondit à 52,35 millions d’euros, en hausse de 15 millions sur un an. Le club franchit ainsi un cap inédit, et s’inscrit dans une dynamique où le risque prend le pas sur la prudence. La clé de cette situation réside dans l’explosion des charges. Le total des dépenses d’exploitation grimpe de 30 %, atteignant 71 millions d’euros. La masse salariale s’emballe, progressant de 47 % pour frôler la barre des 30 millions d’euros. À cela s’ajoutent des charges exceptionnelles, fruit d’une politique de trading plus agressive et d’efforts consentis pour renforcer le collectif.

Dépenses salariales : près de 30 M€, +47 %

Autres charges d’exploitation : +30 % sur un an

Charges exceptionnelles liées aux recrutements et à l’activité sportive

Le chiffre d’affaires suit la tendance ascendante grâce au retour parmi l’élite : de 19 à 28,8 millions d’euros. Dans le détail, sponsoring et partenariats génèrent 12,9 M€, la billetterie 8,6 M€, les droits TV (Ligue 1 et coupe de France) 7,2 M€. Mais ce boom des revenus reste largement absorbé par la montée en puissance des coûts.

Face à ce déficit massif, la direction de l’ASSE n’a pas tergiversé. Une augmentation de capital exceptionnelle de 38,6 millions d’euros a été menée fin juin 2025. En injectant de nouvelles ressources, Kilmer Sports affirme vouloir stabiliser la trésorerie et garantir la pérennité du club. Cette stratégie, typique des nouvelles ambitions dans le football moderne, n’est pas sans rappeler l’approche de certains grands clubs hexagonaux ou étrangers pour consolider leur retour au premier plan.

Le contraste est saisissant avec la trajectoire de certains exilés français, à l’image de l’intérêt suscité par le possible retour de Benzema à l’Olympique Lyonnais, symbole d’une économie en quête d’équilibre entre ambitions sportives et prudence comptable.

Que retenir de ce nouveau chapitre pour l’ASSE ?

Ce virage économique bouscule les repères. L’ASSE oscille désormais entre pari osé sur l’avenir et impératif de vigilance. La fragilité financière saute aux yeux. La question est désormais simple : cet investissement massif sera-t-il le tremplin attendu pour bâtir durablement en Ligue 1 ou expose-t-il le club à de nouveaux vents contraires ? Les saisons à venir diront si ce modèle à haut risque offre un nouvel horizon ou s’il faudra, à terme, réinventer l’équilibre entre passion et raison.