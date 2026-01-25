À LA UNE DU 25 JAN 2026
ASSE : c’est confirmé, Kilmer se réunit pour trancher l’avenir d’Horneland

Par William Tertrin - 25 Jan 2026, 11:58
💬 Commenter
Grosse tension autour de l’ASSE : une réunion capitale avec Eirik Horneland est prévue ce dimanche, au lendemain de la défaite à Reims. Le coach norvégien pourrait voir son futur chez les Verts se jouer en quelques heures.

Défaite à Reims, choc et désillusion pour Saint-Étienne

La courte défaite 1-0 des Verts à Reims a plongé le club dans la tourmente. Saint-Étienne, désormais quatrième du classement, reste à deux points seulement des places synonymes de montée, mais c’est surtout la dynamique qui inquiète.

Face à un parcahe plein, la frustration a vite laissé place à la colère. Dans la tribune comme dans les vestiaires, le climat s’est tendu. Certains joueurs n’ont pas caché leur agitation, à l’image de la situation électrique vécue après le coup de sifflet final.

Eirik Horneland, sous pression avant la réunion de dimanche

Pour Eirik Horneland, le temps se resserre. Le Norvégien est resté silencieux dans les couloirs de Delaune, mesurant à quel point chaque match pèse désormais lourd. Si la victoire contre Clermont avait à peine calmé les esprits, ce revers relance tous les doutes autour de sa gestion.

D’ailleurs, le bilan d’Horneland était déjà remis en question avant ce match. Cette nouvelle défaite pourrait être celle de trop pour l’entraîneur, qui semble sur la sellette à l’aube de la réunion décisive, comme révélé sur notre site. De son côté, Romain Molina a bien confirmé : « Klimer Sports cherche un nouveau coach pour l’AS Saint-Etienne ».

Réunion cruciale ce dimanche : tout peut basculer à Saint-Étienne

Dès samedi soir, la direction de l’ASSE a tranché : aucun repos pour l’encadrement technique. Eirik Horneland est convoqué pour un entretien crucial ce dimanche, un sommet qui pourrait valider ou sceller son sort sur le banc des Verts, comme ajoute Le Progrès.

En coulisses, la direction attend des réponses claires. Après à peine un an à la tête de l’équipe, Horneland doit convaincre qu’il peut porter le projet jusqu’à la montée.

Quel avenir pour Horneland et l’ASSE ?

Eirik Horneland a par assez désavoué après la défaite à Reims, avouant que son équipe ne progressait pas. Il ne parvient pas à dissiper les doutes dans le vestiaire comme chez les supporters. La pression est immense et la montée en Ligue 1 reste un objectif obligatoire pour le club.

