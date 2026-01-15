À LA UNE DU 15 JAN 2026
ASSE : Horneland limogé ? Les supporters des Verts ont tranché !

Par Fabien Chorlet - 15 Jan 2026, 06:00
💬 Commenter
Eirik Horneland (ASSE)
La grande majorité des supporters de l’ASSE est pour un départ d’Eirk Horneland.

Malgré le plus gros budget de Ligue 2 et un effectif de qualité, l’AS Saint-Étienne ne pointe qu’à la quatrième place du classement à l’issue de la première partie de saison, à sept points du leader Troyes. Arrivé à la tête des Verts en décembre 2024, Eirik Horneland peine à trouver la formule gagnante et subit de nombreuses critiques, que ce soit pour les résultats insuffisants, ses choix de joueurs, son manque de cohérence tactique ou encore son analyse parfois insuffisante de l’adversaire.

Les supporters stéphanois ne veulent plus d’Horneland

Pour connaître la position des supporters stéphanois concernant le coach norvégien, nous avons réalisé un sondage sur X. À la question « L’ASSE doit-elle continuer avec Eirik Horneland sur son banc ? », 77,2 % des votants ont répondu « Non », contre seulement 22,8 % de « Oui ». Le verdict est donc sans appel : la grande majorité des supporters de l’AS Saint-Étienne souhaite un limogeage d’Eirik Horneland et un changement d’entraîneur chez les Verts.

Le prochain match contre Clermont, programmé ce samedi (20h55), s’annonce donc crucial pour le Norvégien. Une nouvelle défaite pourrait accentuer encore le mécontentement des supporters et le mettre encore plus sous pression avant le choc pour la montée en Ligue 1 face au Stade de Reims.

ASSE

