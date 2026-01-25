ASSE : le vestiaire a explosé à Reims, c’est très chaud pour Eirik Horneland !

Après la défaite de l’ASSE à Reims, Eirik Horneland a semblé complètement résigné, et son avenir pourrait être remis en question en cas de nouvelle déconvenue.

Samedi soir, pour la 20ᵉ journée de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne s’est inclinée sur la pelouse du Stade de Reims (1-0), malgré une longue supériorité numérique après l’expulsion d’un joueur rémois peu avant l’heure de jeu. Ce revers, terriblement frustrant, a provoqué de vives réactions dans le vestiaire stéphanois et relancé les critiques envers l’entraîneur Eirik Horneland.

Un tournant qui tourne au cauchemar

Alors que l’ASSE pensait avoir fait le plus dur à la 55ᵉ minute — lorsque l’arbitre a exclu un joueur de Reims —, rien ne s’est passé comme prévu. Reims, malgré un joueur en moins, a su rester solide. Un quart d’heure plus tard, sur une erreur défensive, l’attaquant Ibrahim a inscrit l’unique but du match (71ᵉ), privant les Verts d’une victoire qui paraissait à portée.

Ce résultat, en plus de la défaite, fait chuter Saint-Étienne au classement, laissant Reims passer devant au podium de Ligue 2.

Horneland face à la critique : “je suis très déçu”

Interrogé après le match, Eirik Horneland a livré une réaction lucide, teintée de frustration :

« Je suis très déçu bien sûr, c’était un match serré, très fermé… avec le carton rouge on pensait pouvoir lâcher les chevaux mais nous avons manqué de rythme et de patience. »

Le technicien norvégien a reconnu une fin de match ratée, où son équipe n’a pas su construire, ni installer le jeu avec simplicité malgré l’avantage numérique. Selon lui, l’équipe a joué trop vite, manqué de calme, et donné confiance à l’adversaire pour casser le rythme. Il n’a pas hésité à dire clairement :

« Cette équipe ne progresse pas… nous avons bien démarré le championnat mais depuis plusieurs mois, nous n’y sommes plus. »

Ces mots traduisent une crise de confiance évidente, frustrant pour un groupe annoncé candidat sérieux à la montée.

Tensions dans le vestiaire

La défaite n’a pas seulement laissé des regrets sur le terrain, elle a aussi cristallisé des tensions internes. En effet, après une vive explication avec le parcage, des mots forts ont circulé entre joueurs dans les vestiaires selon Aïmen Moueffek. Une ambiance électrique, où les émotions ont pris le dessus avant que chacun n’essaye de se dire les choses franchement.

La pression monte pour Horneland

Sur les réseaux, l’insider Mohamed Toubache-Ter note même le fait que Horneland « a très très très chaud… il s’était sauvé in extremis face à Clermont !! ». La défaite à Reims, et les réactions qui ont suivi, alimentent un débat croissant sur l’avenir du coach à Saint-Étienne, où la pression populaire et médiatique ne cesse de monter. En cas de nouvelle déconvenue face à Boulogne le week-end prochain, pourrait-on s’attendre à du mouvement sur le banc stéphanois ? Rien n’est moins sûr…

Un groupe à la croisée des chemins

Alors que Saint-Étienne lutte pour remonter en Ligue 1, cette défaite suscite de sérieuses interrogations sur la capacité du groupe à assumer ses ambitions. Entre performances en dents de scie, frustrations internes et supporters de plus en plus vocaux, les Verts se trouvent à un moment charnière de leur saison, et ils pourraient même se retrouver 5es lundi soir.

La question qui demeure : cette équipe peut-elle transformer la colère en performance, ou assistera-t-on à un changement majeur sur le banc et dans le vestiaire dans les semaines à venir ?