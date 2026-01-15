À LA UNE DU 15 JAN 2026
ASSE : Horneland met fin aux rumeurs sur son avenir chez les Verts

Par William Tertrin - 15 Jan 2026, 21:08
L’ASSE vit une saison décisive sous la houlette d’Eirik Horneland. Face à la pression d’une montée impérative, le coach norvégien garde le cap et s’affiche sans crainte pour son avenir.

Horneland, la montée en ligne de mire

Depuis son arrivée, Eirik Horneland a placé la remontée en Ligue 1 au sommet des priorités. Les Verts, encore placés en chasse derrière le peloton de tête, n’ont qu’un objectif : retrouver l’élite dès la fin de saison. Malgré une saison mouvementée, l’entraîneur garde sa ligne directrice et en appelle à l’unité du groupe.

Un accent mis sur la gestion de la pression

À Saint-Étienne, l’exigence du résultat fait partie du décor. Horneland ne s’en cache pas : chaque journée est teintée d’attente et de tension, aussi bien dans le vestiaire qu’en tribunes. Pourtant, il refuse de transformer cette pression en source d’anxiété. Pour lui, travailler sous pression est la norme et, surtout, un moteur pour faire progresser l’équipe.

« Embrasser la pression » comme philosophie

Le coach stéphanois a fait de la pression un levier positif. Entre la ferveur du public, l’implication des investisseurs et la présence permanente des médias, il assume et revendique cette respiration intense du club. « Quand on est au service d’un club comme l’ASSE, il faut vraiment embrasser cette pression, avec les médias, les supporters, les propriétaires, ça fait partie du métier », soutient Horneland, convaincu que l’engagement collectif n’en sort que renforcé.

Un avenir assumé, loin de la crainte

L’interrogation plane sur l’avenir du technicien norvégien, mais Horneland dédramatise : il ne se sent menacé ni dans sa mission ni sur le banc stéphanois. « Non, je ne me sens pas en danger aujourd’hui dans ma position d’entraineur. On doit atteindre l’objectif et l’objectif est de remonter en Ligue 1 en fin de saison. Bien évidemment qu’il y a une pression car pour le moment on n’est pas en position de monter et je m’attache à travailler sur ça », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par EVECT. De quoi faire taire les rumeurs concernant son avenir.

L’ASSE et Horneland, le même objectif en tête

À l’heure où Saint-Étienne joue son avenir dans l’élite, Horneland incarne une ambition lucide, fondée sur la confiance, l’innovation et la maîtrise émotionnelle. Son discours ne laisse aucune place au doute. La montée se construit aussi dans la tête, et le coach norvégien se veut garant de cette détermination à toute épreuve. Si plusieurs supporters commencent à être agacés par Horneland, ce dernier ne devrait pas être inquiété avant la fin de la saison.

