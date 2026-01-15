ASSE Mercato : Horneland fait deux annonces, dont une qui concerne Stassin !

À quelques jours du match face à Clermont pour le retour de la Ligue 2 dans le Chaudron, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, s’est exprimé en conférence de presse sur plusieurs sujets chauds du moment : la blessure de Maxime Bernauer, l’état du mercato hivernal et la situation de Lucas Stassin.

Bernauer blessé, Horneland fait une annonce mercato

La lourde blessure au genou de Maxime Bernauer, avec opération récente et absence estimée à plusieurs mois, constitue un coup dur pour l’arrière central stéphanois. Beaucoup s’attendaient à une réaction immédiate sur le marché afin de compenser cette perte défensive majeure.

Pour Horneland, toutefois, cette blessure ne bouleverse pas fondamentalement les plans sportifs de l’ASSE . En effet, comme rapporté par notre correspondant Laurent Hess, Horneland a souligné qu’il dispose déjà de plusieurs options dans l’effectif, avec des joueurs comme Mickäel Nadé, Chico Lamba, Kevin Pedro ou encore Appiah qui peuvent répondre présent dans l’axe défensif.

Le Norvégien préfère observer l’évolution du retour de Lamba avant de se précipiter vers un renfort externe en défense. Il a aussi insisté sur le fait qu’il apprécie le groupe actuel et estime qu’il y a « un bon mix entre jeunesse et expérience » au sein de l’effectif. Si toutefois une recrue devait arriver à ce poste, ce ne serait pas automatiquement un défenseur, mais plutôt un profil de milieu défensif (numéro 6) jugé stratégique pour l’équilibre de l’équipe, comme l’a annoncé Horneland.

Horneland rassure pour la situation de Stassin

Sur le front offensif, Horneland s’est aussi montré très positif au sujet de Lucas Stassin, malgré une période de disette de plusieurs matchs. L’attaquant belge n’a plus marqué en club depuis le 23 septembre dernier. Mais selon Horneland, Stassin adopte la bonne attitude à l’entraînement, travaille dur et se concentre sur ses performances, ce qui est essentiel pour retrouver le chemin des filets.

Autre information, et pas des moindres, le coach n’a pas entendu parler d’une offre concrète le concernant lors de ce mercato hivernal, et Stassin semble pleinement investi dans le projet stéphanois et déterminé à rester. Sa présence, sa détermination et son implication dans le collectif sont très appréciées, insistant sur l’importance d’un attaquant concentré sur la deuxième partie de saison plutôt que sur son avenir ailleurs.

Un mercato hivernal calme, centré sur l’équilibre

Sur l’ensemble du mercato d’hiver, l’idée défendue par Horneland est claire : pas de panique et pas de changement drastique.

Même si la situation défensive est fragile en raison de l’absence de Bernauer, il considère que l’ASSE dispose déjà de solutions suffisantes et préfère attendre avant d’envisager de recruter. Sa priorité, si un recrutement a lieu, serait de renforcer le milieu de terrain en apportant un profil capable d’équilibrer l’équipe et d’aider au projet de montée.