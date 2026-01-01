À LA UNE DU 1 JAN 2026
ASSE Mercato : une tendance claire se dégage pour l’avenir de Stassin en janvier

Par Fabien Chorlet - 1 Jan 2026, 18:10
Lucas Stassin (ASSE)
À l’heure actuelle, Lucas Stassin semble plus proche de rester à l’ASSE cet hiver que de partir.

Malgré les velléités de départ du joueur lors du dernier mercato estival, l’ASSE avait fait le choix de conserver Lucas Stassin. Toujours très courtisé sur le marché des transferts, et notamment par le Paris FC, l’Eintracht Francfort et Stuttgart, l’attaquant belge souhaiterait encore quitter le club forézien. Son avenir s’annonce ainsi comme l’un des dossiers les plus sensibles du mercato du côté de Saint-Étienne.

Stassin parti pour finir la saison à l’ASSE ?

Toutefois, une tendance claire se dessine concernant son avenir à court terme. Selon Peuple Vert, un départ dès le mercato hivernal paraît peu probable pour l’ancien joueur de Westerlo. « Durant l’été, la direction de l’AS Saint-Étienne (ASSE) a toutefois fait le choix de le conserver, estimant que son départ n’était ni opportun sportivement, ni souhaitable économiquement. À court terme, un changement de position semble donc peu probable, notamment lors du mercato hivernal », estiment nos confrères.

En attendant un éventuel revirement pour son avenir, Lucas Stassin sera bien présent ce samedi (20h) sous les couleurs stéphanoises pour le choc décisif dans la course à la montée face au Mans.

