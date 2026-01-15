ASSE Mercato : coups de théâtre pour Nzingoula et Varane !

Le fameux numéro 6 tant attendu par l’ASSE cet hiver ne devrait pas être Rabby Nzingoula (RC Strasbourg), ni Jonathan Varane (Queens Park Rangers).

Ce n’est un secret pour personne, l’AS Saint-Étienne est à la recherche d’un numéro 6 cet hiver sur le marché des transferts. Plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours, dont ceux de Rabby Nzingoula (RC Strasbourg) et Jonathan Varane (Queen Park Rangers).

Fin des pistes Nzingoula et Varane ?

Cependant, selon les informations de Peuple Vert, aucun de ces deux joueurs ne devraient venir chez les Verts cet hiver, sauf surprise. Intéressé par Rabby Nzingoula depuis un moment, le club forézien ne serait toutefois pas concrètement positionné pour le recruter lors du mercato hivernal. Quant à Jonathan Varane, les dirigeants de l’ASSE suivraient le joueur sans que des négociations n’aient été entamées pour l’instant. Le frère de Raphaël Varane ne serait donc pas une priorité cet hiver pour l’actuel quatrième de Ligue 2. Pierre Dwomoh (Watford) n’aurait, lui, jamais été très proche de rejoindre Sainté, contrairement à ce qu’a annoncé la presse britannique. Son profil aurait bien été étudié par le board stéphanois, mais plusieurs points auraient pêchés dans ce dossier, dont la mentalité du joueur.