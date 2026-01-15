À LA UNE DU 15 JAN 2026
[10:07]OM Mercato : nouvelles révélations sur le salaire proposé à Vaz, Garcia a une touche
[09:41]RC Lens : Pierre Sage évoque le titre et envoie une pique au PSG
[09:11]Revue de presse espagnole : Arbeloa (Real Madrid) déjà sur la sellette, un nouveau Français au Barça ?
[08:45]Stade Rennais : double bonne nouvelle pour Beye avant Le Havre
[08:14]ASSE Mercato : coups de théâtre pour Nzingoula et Varane !
[07:50]FC Nantes Mercato : après Sissoko, trois nouvelles recrues en approche ?
[07:26]PSG Mercato : Rashford préfère le FC Barcelone, Barcola sacrifié ?
[06:58]OM Mercato : la tendance se confirme pour Anis Hadj Moussa
[06:00]ASSE : Horneland limogé ? Les supporters des Verts ont tranché !
[05:00]Real Madrid : n’y avait-il pas mieux qu’Arbeloa pour l’après Xabi Alonso ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : coups de théâtre pour Nzingoula et Varane !

Par Fabien Chorlet - 15 Jan 2026, 08:14
💬 Commenter
Rabby Nzingoula (RC Strasbourg)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le fameux numéro 6 tant attendu par l’ASSE cet hiver ne devrait pas être Rabby Nzingoula (RC Strasbourg), ni Jonathan Varane (Queens Park Rangers).

Ce n’est un secret pour personne, l’AS Saint-Étienne est à la recherche d’un numéro 6 cet hiver sur le marché des transferts. Plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours, dont ceux de Rabby Nzingoula (RC Strasbourg) et Jonathan Varane (Queen Park Rangers).

Fin des pistes Nzingoula et Varane ?

Cependant, selon les informations de Peuple Vert, aucun de ces deux joueurs ne devraient venir chez les Verts cet hiver, sauf surprise. Intéressé par Rabby Nzingoula depuis un moment, le club forézien ne serait toutefois pas concrètement positionné pour le recruter lors du mercato hivernal. Quant à Jonathan Varane, les dirigeants de l’ASSE suivraient le joueur sans que des négociations n’aient été entamées pour l’instant. Le frère de Raphaël Varane ne serait donc pas une priorité cet hiver pour l’actuel quatrième de Ligue 2. Pierre Dwomoh (Watford) n’aurait, lui, jamais été très proche de rejoindre Sainté, contrairement à ce qu’a annoncé la presse britannique. Son profil aurait bien été étudié par le board stéphanois, mais plusieurs points auraient pêchés dans ce dossier, dont la mentalité du joueur. 

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot