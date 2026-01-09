ASSE Mercato : Kilmer fonce sur une piste très onéreuse estampillée RC Lens

L’AS Saint-Étienne vit un hiver mouvementé sur le marché des transferts. Entre l’incertitude autour de Pierre Ekwah – qui refuse de reprendre avec les Verts malgré un contrat signé, et l’ambition stéphanoise d’attirer un milieu capable d’emmener l’équipe vers la Ligue 1 –, le dossier du mercato s’intensifie, avec la volonté de signer signer un milieu défensif… estampillé RC Lens : Jonathan Varane. Un nom déjà relayé sur notre site le 25 décembre dernier.

Varane : le profil parfait pour Saint-Étienne ?

Ce qui fait de Jonathan Varane un profil intriguant pour l’ASSE, c’est avant tout sa polyvalence au milieu, son impact défensif et l’expérience qu’il possède déjà malgré son jeune âge. Formé au RC Lens où il a passé plus de dix ans, Varane a gravi les échelons avant d’être envoyé en prêt à Rodez, puis de s’exporter à l’étranger. Aujourd’hui, il évolue à Queens Park Rangers en Championship, où il s’est imposé comme milieu défensif régulier et performant.

À seulement 24 ans, Varane cumule déjà plus de 50 matchs avec QPR et montre de sérieuses qualités : présence physique, lecture du jeu et activité défensive. Ce sont précisément ces attributs que Saint-Étienne recherche désormais pour remplacer l’absence prolongée d’Ekwah au cœur du jeu.

Un lien fort avec le RC Lens… mais un transfert complexe

Le lien avec le RC Lens ne s’arrête pas à une simple anecdote : Varane est issu du centre de formation sang et or. Un détail qui peut éveiller l’intérêt des supporters stéphanois, toujours friands de profils formés dans des académies reconnues.

Cependant, la piste n’est pas simple à concrétiser. Sous contrat avec le club anglais jusqu’en 2030, le milieu est considéré comme une pièce importante de l’effectif anglais et Queens Park Rangers ne compte pas le laisser filer facilement. La direction stéphanoise, encouragée par Kilmer, aurait néanmoins relancé les discussions ces derniers jours, consciente que Varane pourrait apporter une valeur ajoutée immédiate, comme le rapporte EVECT.

Un projet ambitieux derrière le transfert

Dans ce cadre, le recrutement d’un milieu comme Varane s’inscrit dans une stratégie claire : ne pas faire de coups à court terme, mais attirer des joueurs jeunes, prometteurs et capables ensuite de franchir un palier vers la Ligue 1. Ce positionnement différencie Saint-Étienne de nombreux clubs de Ligue 2 qui se contentent parfois de prêts temporaires sans option d’achat, même si les Verts sont actuellement bloqués à la 4e place de L2.

Un mercato pensé autour de la stabilité sportive

Outre Varane, l’ASSE explore diverses pistes, souvent centrées sur des profils jeunes avec une marge de progression significative. La volonté n’est pas seulement de remplacer Ekwah, mais de construire une concurrence saine au sein de l’effectif. Cela passe par des milieux dynamiques, capables de s’imposer durablement mais aussi d’être attractifs pour d’éventuelles ventes futures.

Derrière cette ambition, bien sûr, se pose la question des finances : si Saint-Étienne a désormais les moyens d’offrir des indemnités de transfert importantes ou de structurer des prêts avec options d’achat, QPR exige une somme qui reste jugée “gourmande” par les dirigeants stéphanois (une somme comprise entre entre 7 et 10 millions d’euros avait notamment été évoquée).

L’importance du timing dans ce dossier

Le mercato hivernal ne laisse que peu de temps pour boucler ce genre de dossiers. Avec la Ligue 2 déjà entamée, Saint-Étienne a conscience que chaque match sans renfort coûtera en compétitivité. Et si Horneland affirme ne pas attendre de “nouveaux joueurs cet hiver”, les signes d’un recrutement ciblé montrent qu’en coulisses, l’ASSE est prête à bouger vite pour conclure une opération qui pourrait s’avérer déterminante pour la suite de la saison.