ASSE Mercato : un ancien du RC Lens relancé par Kilmer à prix d’or cet hiver ?

Par William Tertrin - 25 Déc 2025, 12:00
En quête de renforts pour solidifier son milieu, l’AS Saint-Étienne pourrait se mettre en tête de recruter un ancien du RC Lens, alors que la pression grandit chez les Verts avant le mercato d’hiver. En effet, alors que nous vous avons déjà listé des recrues potentielles pour l’ASSE, Peuple-Vert.fr s’est aussi prêté au jeu, en ajoutant dans la liste Jonathan Varane, frère de Raphaël, qui n’a disputé qu’un seul match en pro avec le RCL. Un nom qui a déjà été évoqué en juin dernier.

Jonathan Varane, le profil idéal pour muscler le cœur du jeu

Âgé de 24 ans, Jonathan Varane coche toutes les cases pour stabiliser l’entrejeu stéphanois. Actuellement à Queens Park Rangers en Championship, il impressionne cette saison avec 1 but, 2 passes décisives et 20 rencontres disputées. Puissant (1,90 m), polyvalent et sûr dans la relance comme à la récupération, Varane séduit les dirigeants par sa régularité et sa maturité.

Un dossier complexe et une concurrence déjà alerte

Mais ce renfort de poids ne sera pas facile à décrocher : QPR réclame entre 7 et 10 millions d’euros pour céder son milieu, une somme conséquente pour l’ASSE. La pression monte car plusieurs clubs surveillent aussi de près le joueur, rendant la situation encore plus incertaine sur le marché hivernal.

La priorité des dirigeants : sécuriser le milieu dès janvier

Avec Jonathan Varane, les Verts tiennent peut-être la pièce manquante pour retrouver équilibre et solidité. Son arrivée pourrait redéfinir le collectif stéphanois et répondre aux attentes d’un public exigeant. Saint-Étienne doit maintenant trancher rapidement pour éviter de voir cette opportunité lui filer sous le nez.

Mercato de tous les dangers pour l’ASSE

L’avenir du club passe par des choix forts et Jonathan Varane incarne l’ambition stéphanoise de cet hiver. Chaque jour compte : un recrutement réussi pourrait relancer la saison, tandis qu’un échec laisserait planer le doute sur les ambitions des Verts. Suivez toute l’actualité de Varane et les dernières tendances d

