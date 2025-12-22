ASSE : les pistes de Kilmer Sports pour le mercato hivernal

Voici en images toutes les pistes étudiées par l’ASSE en vue du mercato hivernal.

Deuxième de Ligue 2 à la trêve hivernale, l’AS Saint-Étienne entend profiter du mercato d’hiver pour procéder à quelques ajustements et renforcer l’effectif d’Eirik Horneland, dans l’objectif de décrocher la montée en Ligue 1. Comme à chaque mercato depuis l’arrivée de Kilmer Sports, les dirigeants stéphanois prospectent surtout en Scandanavie. Voici en images les pistes hivernales des Verts.

Toutes les pistes hivernales de l’ASSE

Sander Tangvik (gardien, Rosenborg) : un intérêt de l’ASSE pour un portier norvégien a été évoqué ces dernières semaines. Il s’agit de Sander Tangvik. À 22 ans, le gardien réalise un très bon début de saison avec Rosenborg, ayant déjà empilé 14 clean-sheets.

Moutaz Neffati (latéral droit, IFK Norrköping) : en quête de renforts sur les ailes de sa défense, le club forézien aurait jeté sur dévolu sur Moutaz Neffati, joueur du club suédois de Norrköping. Selon les dernières informations du dossier, les négociations entre les deux clubs auraient pris une tournure décisive ces derniers jours.

Dion Lopy (milieu défensif, UD Almeria) : en quête d’un renfort dans l’entrejeu, Sainté penserait à Dion Lopy, qui évolue désormais à Almeria, en deuxième division espagnol, Gros volume de jeu, impact physique, expérience en Ligue 1 avec le Stade de Reims et maturité malgré son jeune âge, il apparaît comme un profil capable d’apporter une plus-value immédiate au groupe d’Eirik Horneland.

Silas Andersen (milieu défensif, BK Häcken) : pour cet hiver, l’ASSE aurait un prodige danois dans son viseur : Silas Andersen. Le joueur de 21 ans s’est imposé comme l’un des milieux les plus prometteurs du championnat suédois.

Enzo Bardeli (milieu relayeur, Dunkerque) : les Verts seraient toujours intéressés par Enzo Bardelli. Le joueur de Dunkerque serait même tout en haut de la short-list des dirigeants stéphanois.

Amin Chiakha (avant-centre, Vejle BK) : pour remplacer Lucas Stassin, en instance de départ, le club forézien penserait à Amin Chiakha, l’attaquant international algérien de Vejle BK, en première division danoise. Le joueur est actuellement prêté par le FC Copenhague.