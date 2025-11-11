RC Lens Mercato : la priorité hivernale est connue, un premier nom bien connu à Milan a fuité !

Le renforcement du milieu semble être la priorité du RC Lens au mercato hivernal, notamment pour doubler le poste d’Adrien Thomasson et anticiper un potentiel départ en fin de saison.

Au RC Lens, l’heure du mercato hivernal approche et la direction, même si Pierre Sage s’en défend, aurait déjà une idée claire : renforcer le milieu de terrain. Avec Adrien Thomasson en fin de contrat, le club artésien veut anticiper un possible départ en fin de saison et doubler intelligemment ce poste stratégique. Selon le compte X HD2F Scouting, un nom circule déjà : Silas Andersen (21 ans).

Le Danois, passé par l’Inter Milan, brille actuellement en Suède sous les couleurs de Häcken. Polyvalent, Andersen peut évoluer aussi bien en défense centrale qu’au milieu à deux, avec une capacité à jouer aussi bien à gauche qu’à droite. Cette adaptabilité pourrait en faire un renfort précieux pour le RC Lens, capable de répondre aux besoins tactiques de Sage.

Andersen, une pioche parfaite pour le RC Lens ?

Le profil du joueur correspond parfaitement à la stratégie du RC Lens impulsée par Jean-Louis Leca : miser sur un jeune talent expérimenté à l’international et capable de s’intégrer rapidement dans l’équipe. Avec ses qualités techniques et sa polyvalence, Andersen pourrait apporter de la profondeur à l’effectif lensois et offrir davantage de solutions pour les rotations hivernales.

Reste à savoir si Lens passera à l’action concrètement et réussira à convaincre le joueur de rejoindre le club dans les prochaines semaines. Si ce transfert se concrétise, le mercato hivernal pourrait bien débuter sous le signe de la prudence stratégique mais aussi de l’ambition pour les Sang et Or.