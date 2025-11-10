Lié à un possible retour sur le banc d’un club français (ASSE et Stade Rennais ont été cités) suite à son départ prématuré de Southampton, l’ancien coach belge du RC Lens Will Still a d’autres priorités.

Annoncé un peu partout depuis son départ de Southampton, Will Still a décidé de mettre les choses au clair. Cité du côté de l’ASSE et du Stade Rennais, l’ancien entraîneur du RC Lens et du Stade de Reims a calmé le jeu sur ses intentions pour les mois à venir.

Le technicien belge ne ferme aucune porte, mais refuse de se précipiter. Après des années intenses sur les bancs de Ligue 1 et un passage express en Angleterre, Still veut souffler. « Beaucoup de clubs m’ont appelé. Mais j’ai envie de prendre le temps, de faire les choses bien. Dans le foot, on n’a pas souvent le temps de prendre le temps », a-t-il confié dans la presse locale.

Still veut profiter de sa famille

Épuisé mais lucide, Still assume son besoin de recul : « J’ai fait de superbes choses ces dernières années, mais qui m’ont demandé beaucoup d’énergie. On va prendre le temps pour faire les choses bien pour la prochaine étape. Et profiter de ma famille. »

Une déclaration pleine de sincérité, qui sonne comme une parenthèse nécessaire avant de replonger. Reste à savoir quand – et surtout où – Still choisira de rallumer la flamme.