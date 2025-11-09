OM : Benatia a pris une très grosse résolution… à cause de l’OL
RC Lens : Thauvin rappelé en équipe de France, pourquoi c'est une fausse bonne nouvelle

RC Lens : Thauvin rappelé en équipe de France, pourquoi c’est une fausse bonne nouvelle
William Tertrin
9 novembre 2025

Une nouvelle fois appelé en équipe de France, Florian Thauvin est sans doute aux anges, mais le RC Lens peut se faire du souci.

Peu en vue avec le RC Lens face à Auxerre lors du match juste avant la trêve internationale d’octobre, Florian Thauvin avait pu se consoler en recevant l’appel de Didier Deschamps, qui avait choisi de faire appel à lui pour compenser la blessure de Bradley Barcola, plusieurs années après sa dernière convocation. Il a donc renoué le fil de son histoire en Bleu, et c’était plutôt mérité.

Contre l’Azerbaïdjan, il marque dans la foulée de son entrée en jeu, mais il a vécu un match beaucoup plus compliqué en Islande, là où il a démarré titulaire. À son retour à Lens, il a vécu une période beaucoup plus délicate : Paris FC, l’OM (face à qui il a fait un bon match même si les critiques sur son attitude sont passées au premier plan), Metz, puis Lorient.

Le RC Lens peut l’être un peu moins

Des matchs globalement décevants, mais il faut dire que le champion du Monde a choisi son meilleur moment pour remettre « les pendules à l’heure », dixit son entraîneur Pierre Sage. À Monaco ce samedi soir (1-4), il a réalisé un match plein, avec 2 passes décisives, et une influence directe sur le premier but. Sa non-convocation initiale dans la liste du mois de novembre n’a pas eu l’air de l’affecter comme il y a quelques semaines.

Et pourtant, il va revenir à Clairefontaine, de la même façon que la dernière fois : en tant que joker. Après Barcola, c’est désormais Randal Kolo Muani que Thauvin remplace. Une nouvelle évidemment réjouissante pour le joueur, qui ne le méritait peut-être pas autant qu’en octobre, peut-être moins pour le RC Lens, qui n’a pas envie de voir son maître à jouer prendre à nouveau plusieurs semaines pour se remettre en forme.

Thauvin dans quelle forme pour le choc contre Strasbourg ?

En conférence de presse avant Monaco, Pierre Sage, coach lensois, avouait même que le retour de Thauvin en EDF avait sûrement joué dans sa méforme : « C’est vrai que la période post-équipe de France a été plus difficile pour lui. Ça peut s’expliquer de différentes manières. Peut-être que le fait d’avoir moins coupé que les autres a généré de la fatigue. Lorsqu’on est en sélection, on travaille un peu moins à des rythmes élevés, alors que lui a besoin de beaucoup travailler. Cela lui a peut-être aussi fait perdre, à un moment donné, un peu de rythme. Et la dernière chose, c’est peut-être qu’il attendait énormément de choses en étant sélectionné. Le fait de pouvoir rentrer, marquer et d’enchaîner par du temps de jeu… peut-être qu’il attendait justement de confirmer sa première bonne prestation en étant décisif sur le deuxième match. Et peut-être qu’effectivement, ça a impacté son mental. Et donc le retour de sélection s’est peut-être fait avec un sentiment d’inachevé ».

Avec cette nouvelle convocation, on peut donc se demander comment le RC Lens retrouvera Florian Thauvin après la trêve, d’autant plus qu’un nouveau choc se profile dès la reprise de la Ligue 1 avec la réception de Strasbourg, qui se fera déjà sans le taulier Jonathan Gradit en défense. Thauvin sera en tout cas à surveiller de près du côté des Bleus, qui affronteront l’Ukraine (jeudi) puis l’Azerbaïdjan (dimanche prochain) pour conclure les qualifications à la Coupe du Monde 2026.

