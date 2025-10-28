Quelques jours après le succès du RC Lens face à l’OM, l’attitude de Florian Thauvin face à son ancien club continue de faire réagir.

Le RC Lens a signé un succès précieux (2-1) face à l’Olympique de Marseille samedi dernier. Mais au-delà du résultat, une petite polémique est venue égratigner la belle soirée lensoise. Florian Thauvin, buteur et ancien Marseillais, a en effet reconnu après la rencontre qu’il avait choisi de ne pas tirer le penalty ayant permis à son équipe d’égaliser. Il a semblé très ému en avant-match, et a également fait le choix de ne pas célébrer la victoire dans le vestiaire. Une attitude qui ne passe pas pour Younès Belhanda.

La peur de faire une « Valbuena » pour Thauvin ?

Présent sur RMC Sport, l’ancien milieu de Montpellier n’a pas mâché ses mots. « Quand tu joues dans un club et qu’il te paie, tu fais tout pour gagner. Je pense qu’il était premier tireur désigné pour les penalties par son entraîneur », a-t-il lancé. Pour Belhanda, Thauvin aurait dû assumer son rôle, peu importe le contexte : « S’il ne voulait pas être désigné, il aurait dû le dire avant le match : « c’est l’OM, mets Edouard premier tireur, comme ça il n’y a pas de polémique ». »

Le Marocain reproche surtout à l’ancien Phocéen sa déclaration d’après-match, qu’il juge maladroite : « L’interview qu’il donne à la fin où il dit « je n’ai pas envie de tirer le penalty », si c’est Lens qui te paie, tu joues pour ce club, tu dois tirer », a poursuivi Belhanda. Enfin, l’ancien joueur de Galatasaray a évoqué une possible peur de réaction du public marseillais : « Il a dû penser à Valbuena, qui avait été hué à son retour au Vélodrome, et il a anticipé. » Une sortie sans détour, qui ne manquera pas de relancer le débat autour de l’attitude de Thauvin face à son ancien club.