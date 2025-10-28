RC Lens : Florian Thauvin continue de se faire dézinguer pour son attitude face à l’OM
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : Florian Thauvin continue de se faire dézinguer pour son attitude face à l’OM

RC Lens : Florian Thauvin continue de se faire dézinguer pour son attitude face à l’OM
William Tertrin
28 octobre 2025

Quelques jours après le succès du RC Lens face à l’OM, l’attitude de Florian Thauvin face à son ancien club continue de faire réagir.

Le RC Lens a signé un succès précieux (2-1) face à l’Olympique de Marseille samedi dernier. Mais au-delà du résultat, une petite polémique est venue égratigner la belle soirée lensoise. Florian Thauvin, buteur et ancien Marseillais, a en effet reconnu après la rencontre qu’il avait choisi de ne pas tirer le penalty ayant permis à son équipe d’égaliser. Il a semblé très ému en avant-match, et a également fait le choix de ne pas célébrer la victoire dans le vestiaire. Une attitude qui ne passe pas pour Younès Belhanda.

La peur de faire une « Valbuena » pour Thauvin ?

Présent sur RMC Sport, l’ancien milieu de Montpellier n’a pas mâché ses mots. « Quand tu joues dans un club et qu’il te paie, tu fais tout pour gagner. Je pense qu’il était premier tireur désigné pour les penalties par son entraîneur », a-t-il lancé. Pour Belhanda, Thauvin aurait dû assumer son rôle, peu importe le contexte : « S’il ne voulait pas être désigné, il aurait dû le dire avant le match : « c’est l’OM, mets Edouard premier tireur, comme ça il n’y a pas de polémique ». »

Le Marocain reproche surtout à l’ancien Phocéen sa déclaration d’après-match, qu’il juge maladroite : « L’interview qu’il donne à la fin où il dit « je n’ai pas envie de tirer le penalty », si c’est Lens qui te paie, tu joues pour ce club, tu dois tirer », a poursuivi Belhanda. Enfin, l’ancien joueur de Galatasaray a évoqué une possible peur de réaction du public marseillais : « Il a dû penser à Valbuena, qui avait été hué à son retour au Vélodrome, et il a anticipé. » Une sortie sans détour, qui ne manquera pas de relancer le débat autour de l’attitude de Thauvin face à son ancien club.

Ligue 1RC Lens
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

RC Lens : Florian Thauvin continue de se faire dézinguer pour son attitude face à l’OM
Ligue 1...

RC Lens : Florian Thauvin continue de se faire dézinguer pour son attitude face à l’OM

Par William Tertrin
La vérité éclate derrière le coup de pression du FC Barcelone à Lamine Yamal
FC Barcelone...

La vérité éclate derrière le coup de pression du FC Barcelone à Lamine Yamal

Par William Tertrin
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : un nouvel absent dans le groupe pour affronter Monaco

Par William Tertrin
RC Lens : le FC Metz a trouvé le moyen de se venger du départ de Matthieu Udol
Ligue 1...

RC Lens : le FC Metz a trouvé le moyen de se venger du départ de Matthieu Udol

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Pau

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi
Ligue 1...

L’OM donne des nouvelles de ses blessés et annonce certaines dates !

Par William Tertrin
ASSE : un ancien Vert balance sur sa mise à l’écart et ne fait aucun cadeau
ASSE...

ASSE : un ancien Vert balance sur sa mise à l’écart et ne fait aucun cadeau

Par William Tertrin
Antoine Kombouaré n'est plus le coach du FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes : les Canaris prêts à relancer Kombouaré ?

Par William Tertrin
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Le FC Barcelone réduit Lamine Yamal au silence après ses dérapages !

Par William Tertrin
OM : vers un retour inattendu en attaque à Marseille ?
Ligue 1...

OM : vers un retour inattendu en attaque à Marseille ?

Par William Tertrin
RC Lens : les choix de Pierre Sage pour composer le groupe face au FC Metz
Ligue 1...

RC Lens : les choix de Pierre Sage pour composer le groupe face au FC Metz

Par William Tertrin
Tylel Tati (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : le PSG accélère pour Tati, sa victime déjà identifiée !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du derby contre Lille.
Ligue 1...

RC Lens : quand Pierre Sage tacle (à demi-mot) un ancien Lensois

Par William Tertrin
Mason Greenwood (OM)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça panique pour Yamal et met le cap sur Greenwood à l’OM ! 

Par Bastien Aubert
Paulo Fonseca (OL)
Mercato...

OL Mercato : Fofana blessé, Fonseca vend la mèche pour les plans de l’hiver !

Par William Tertrin
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
LOSC...

Mercato : après le PSG, le Real Madrid a flashé sur ce nouveau crack du LOSC !

Par Bastien Aubert
Stade Rennais : Habib Beye révèle comment il a échappé au licenciement de justesse !
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye révèle comment il a échappé au licenciement de justesse !

Par William Tertrin
Franck Haise (OGC Nice)
FC Nantes...

Stade Rennais : Beye en sursis, l’option Haise refait surface !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : les Verts ont 3 obstacles à surmonter contre Pau 

Par Bastien Aubert
Marc Guéhi (Crystal Palace)
FC Barcelone...

Mercato : le Real Madrid a accéléré l’arrivée d’une recrue au FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Angers SCO...

OM : De Zerbi balaye les polémiques et annonce deux titulaires absents contre Angers !

Par Bastien Aubert
Luis Enrique (PSG)
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique balaye le Bayern et annonce une bonne nouvelle avant Lorient 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, lors du match au Havre.
FC Nantes...

Stade Rennais : le FC Nantes s’invite dans le dossier Habib Beye !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : la priorité d’Horneland pour cet hiver a fuité 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet