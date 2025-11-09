Double buteur sur la pelouse de l’AS Monaco (4-1) hier, Wesley Saïd a apprécié la façon dont le RC Lens a multiplié les dangers devant les cages asémistes.

Ce dimanche, tous les observateurs sont bluffés par la performance du RC Lens sur la pelouse de Louis-II hier soir. Les Sang et Or ont explosé un candidat à la qualification pour la Champions League (4-1) sur son propre terrain, après en avoir dominé un autre (l’OM) il y a deux semaines. Ils ont été impressionnants dans tous les compartiments du jeu et c’est ce qui a plu à Wesley Saïd, double buteur lors de cette partie.

« Pierre Sage est quand même un sacré coach »

« On s’est bien trouvés aujourd’hui, a déclaré l’attaquant aux médias du RCL. En plus, on a été très réalistes. Depuis un moment, on voulait des buts dans le jeu, on en a eu aujourd’hui. C’est très bien pour la suite. On a aussi marqué sur coup de pied arrêté. On a vu ce soir qu’on avait un jeu varié. C’est de bon augure pour la suite. »

Pierre Ménès a validé cette analyse. Sur X, ce dimanche matin, le journaliste a écrit : « Épaté par le match du RC Lens hier soir à Monaco. Une vraie solidarité . Une organisation simple mais très efficace et du talent partout, de Risser à Sangaré en passant par Thauvin. Pierre Sage est quand même un sacré coach ».