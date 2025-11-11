RC Lens Mercato : un champion du monde promis à l’OM pour remplacer Wesley Saïd ?

Ciblé par l’OM au mercato, Yassine Gessime (Dunkerque, 19 ans) est pisté par le RC Lens pour pallier un possible départ de Wesley Saïd au mercato hivernal.

Yassine Gessime, champion du Monde U20, continue d’attirer tous les regards. Le jeune ailier, déjà considéré comme l’une des révélations les plus prometteuses de Ligue 2, figure désormais sur les radars de plusieurs clubs de Ligue 1 ambitieux.

Après avoir été suivi de près par l’OM, Africa Foot rapporte que Toulouse et le RC Lens s’intéressent également au joueur en vue du mercato hivernal. Le profil de Gessime séduit par sa vitesse, sa capacité à éliminer ses adversaires et son sens du but. À seulement 20 ans, il a déjà montré qu’il pouvait peser dans les matchs importants et faire la différence dans des situations décisives.

Ce qui en fait un choix particulièrement intéressant pour les clubs à la recherche de dynamisme et de créativité sur les ailes. Au RC Lens, Gessime pourrait être envisagé comme un remplaçant potentiel de Wesley Saïd, pressenti pour un départ à Trabzonspor cet hiver. La bataille s’annonce intense en rappelant que l’intéressé est né à Salon-de-Provence… tout près de Marseille.