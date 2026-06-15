Pronostic Argentine – Algérie : Messi va-t-il frapper fort d’entrée ?

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Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Algérie, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Tenante du titre mondial, l’Argentine lancera sa Coupe du monde 2026 dans la nuit de mardi à mercredi (3h) avec une affiche face à l’Algérie. Emmenée par Lionel Messi, l’Albiceleste fait une nouvelle fois partie des grandes favorites de la compétition et tentera de débuter son tournoi de la meilleure des manières. Face à une sélection algérienne ambitieuse et toujours difficile à manœuvrer, les champions du monde devront toutefois se montrer sérieux pour éviter toute mauvaise surprise dès cette première journée.

Coupe du monde 2026 – Argentine vs Algérie

Mercredi 17 juin 2026 · 3h · Arrowhead Stadium

Argentine : réussir la défense de son titre

Quatre ans après son sacre au Qatar, l’Argentine retrouve la Coupe du monde avec une pression différente. L’objectif n’est plus de mettre fin à une longue attente, mais bien de confirmer son statut de référence mondiale. Peu de nations sont parvenues à conserver leur titre mondial, et l’Albiceleste aimerait rejoindre ce cercle très fermé.

Lionel Scaloni a réussi à conserver une grande partie de l’ossature championne du monde. Si certains cadres ont pris de l’âge, l’Argentine peut toujours compter sur un collectif parfaitement huilé et sur plusieurs joueurs au sommet de leur carrière. Autour de Lionel Messi gravitent désormais des éléments comme Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández ou encore Alexis Mac Allister, capables d’assumer davantage de responsabilités.

Cette première rencontre sera particulièrement importante. Lors du Mondial 2022, les Argentins avaient été surpris d’entrée par l’Arabie saoudite avant de renverser la situation. Cette fois, les champions du monde voudront éviter toute mauvaise surprise et prendre immédiatement les commandes de leur groupe.

L’Albiceleste possède les armes pour monopoliser le ballon et imposer son rythme. Reste à savoir si elle saura faire preuve d’efficacité face à une équipe algérienne qui devrait évoluer dans un registre plus prudent.

Algérie : l’ambition de créer l’exploit

De retour sur la scène mondiale, l’Algérie débarque aux États-Unis avec l’ambition de retrouver les huitièmes de finale, comme lors de son remarquable parcours en 2014. Les Fennecs disposent d’un effectif expérimenté et d’un sélectionneur, Vladimir Petkovic, qui a progressivement redonné de la stabilité à la sélection.

Même si Riyad Mahrez approche de la fin de sa carrière internationale, il demeure l’un des leaders de cette équipe. Autour de lui, plusieurs joueurs évoluant dans les grands championnats européens offrent à l’Algérie des arguments intéressants, notamment dans le secteur offensif. Les observateurs considèrent d’ailleurs les Fennecs comme un sérieux candidat à la qualification derrière l’Argentine dans ce groupe J.

Face aux champions du monde, l’Algérie devrait privilégier une organisation défensive compacte et miser sur les transitions rapides. Les Fennecs savent qu’ils ne disposeront probablement pas de nombreuses occasions et devront se montrer particulièrement réalistes.

Un résultat positif contre l’Argentine représenterait déjà une immense opération avant les rencontres contre l’Autriche et la Jordanie.

Les confrontations entre les deux nations

L’Argentine et l’Algérie se sont affrontées à quelques reprises dans leur histoire, principalement lors de rencontres amicales.

Sur les dernières confrontations :

Argentine : 3 victoires

Algérie : 1 victoire

Match nul : 0

L’avantage historique est donc en faveur de l’Albiceleste, même si les deux nations se sont rarement croisées dans un contexte aussi important.

Les compos probables

La compo probable de l’Argentine : E. Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico – De Paul, Mac Allister, Fernandez – Messi, Lautaro, Almada.

Absents : Balerdi (forfait après avoir été convoqué), Acuña, Foyth, Pezzella, Guido Rodriguez, Nicolas Dominguez, Garnacho, Mastantuono (non convoqués).

La compo probable de l’Algérie : Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri – Boudaoui, Zerrouki – Mahrez, Maza, Chaïbi – Amoura.

Absents : Atal (blessé), Mandréa, Bedrane, Bennacer, Zorgane, Abdelli, Bounedjah (non convoqués).

Les joueurs à suivre

Lionel Messi (Argentine) : À 39 ans, le capitaine argentin dispute probablement la dernière Coupe du monde de son immense carrière. Toujours capable d’éclairer un match par son génie, il reste le leader technique et émotionnel de l’Albiceleste. Chaque apparition du numéro 10 sera particulièrement scrutée durant ce tournoi.

Riyad Mahrez (Algérie) : Véritable symbole du football algérien moderne, l’ancien joueur de Manchester City demeure l’homme capable de faire basculer une rencontre sur une inspiration. Son expérience et sa qualité technique seront essentielles si les Fennecs veulent bousculer les champions du monde.

Les tendances des cotes : avantage net à l’Argentine

Issue Cote Victoire de l’Argentine 1,38 Match nul 4,35 Victoire de l’Algérie 7,30

Les bookmakers accordent une confiance importante à l’Albiceleste. Les probabilités estimées donnent environ 68 % de chances de victoire à l’Argentine contre seulement 11 % pour l’Algérie.

Nos pronostics pour Argentine – Algérie

Victoire de l’Argentine et moins de 4,5 buts dans le match : L’Albiceleste paraît supérieure dans tous les secteurs du jeu, mais l’Algérie possède suffisamment d’arguments défensifs pour éviter une lourde défaite. Les champions du monde devraient contrôler les débats sans forcément se livrer offensivement pendant 90 minutes.

Lionel Messi passeur décisif : Même lorsqu’il ne marque pas, le capitaine argentin reste souvent à l’origine des actions décisives. Face à un bloc algérien regroupé, sa qualité de passe pourrait faire la différence.

Score possible

2-0 pour l’Argentine : L’Algérie devrait offrir une belle résistance et compliquer la tâche des champions du monde pendant une bonne partie de la rencontre. Mais la maîtrise collective, l’expérience et le talent offensif de l’Albiceleste semblent supérieurs. Une victoire sans encaisser de but permettrait aux hommes de Lionel Scaloni de lancer parfaitement leur défense du titre avant les prochaines échéances du groupe J.