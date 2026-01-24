ASSE : à 11 contre 10, les Verts chutent à Reims et perdent bien plus que trois points

Ce samedi soir, l’ASSE a chuté sur la pelouse du Stade de Reims en supériorité numérique (1-0), ratant l’occasion de signer une grosse opération.

Nouvelle désillusion pour l’ASSE, qui n’arrive définitivement pas à enchaîner les bons résultats. Après trois matchs de suite sans défaite, dont une seule victoire, les Verts ont une nouvelle fois chuté. Sur la pelouse du Stade de Reims, les hommes d’Horneland se sont retrouvés en supériorité numérique à la 55e minute, après l’expulsion de Tia pour un pied haut dans le visage de Nadir El-Jamali.

Mais contre toute attente, c’est bien le SDR qui a ouvert le score grâce à Hafiz Ibrahim, après un petit pont de Koné sur Ben Old (70e). De plus, l’ASSE a de nouveau été maudite par les blessures : Jaber a dû sortir dès la 7e minute (adducteurs), tandis que Lamba a rechuté à la 57e. Terrible soirée pour Sainté, qui perd plus que 3 points ce soir, mais aussi l’occasion de repasser 2e au classement. Pire encore, les Verts sont 4es et se font doubler par Reims. À noter que Le Mans et Dunkerque, 6e et 5e, s’affrontent lundi…