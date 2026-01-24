À LA UNE DU 25 JAN 2026
[23:30]Real Madrid : avec un doublé de Mbappé, les Merengue reprennent la tête de la Liga
[23:05]OM – RC Lens (3-1) : les notes des Marseillais et des Sang et Or
[22:30]CAN 2025 : les soupçons d’empoisonnement avant la finale Sénégal-Maroc confirmés par un ancien de la Ligue 1
[22:02]ASSE : à 11 contre 10, les Verts chutent à Reims et perdent bien plus que trois points
[21:30]Stade Rennais Mercato : Fofana sur le départ, Beye sort du silence
[21:00]ASSE : l’ancien Vert Miguel Trauco accusé d’agression sexuelle, il se défend
[20:22]OM – RC Lens : les compos de De Zerbi et Sage sont connues !
[19:35]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Villarreal
[19:19]LOSC Mercato : un cadre de Bruno Genesio prolonge (officiel)
[19:04]ASSE : la compo d’Horneland pour affronter le Stade de Reims
ASSE : à 11 contre 10, les Verts chutent à Reims et perdent bien plus que trois points

Par William Tertrin - 24 Jan 2026, 22:02
💬 Commenter
Ce samedi soir, l’ASSE a chuté sur la pelouse du Stade de Reims en supériorité numérique (1-0), ratant l’occasion de signer une grosse opération.

Nouvelle désillusion pour l’ASSE, qui n’arrive définitivement pas à enchaîner les bons résultats. Après trois matchs de suite sans défaite, dont une seule victoire, les Verts ont une nouvelle fois chuté. Sur la pelouse du Stade de Reims, les hommes d’Horneland se sont retrouvés en supériorité numérique à la 55e minute, après l’expulsion de Tia pour un pied haut dans le visage de Nadir El-Jamali.

Mais contre toute attente, c’est bien le SDR qui a ouvert le score grâce à Hafiz Ibrahim, après un petit pont de Koné sur Ben Old (70e). De plus, l’ASSE a de nouveau été maudite par les blessures : Jaber a dû sortir dès la 7e minute (adducteurs), tandis que Lamba a rechuté à la 57e. Terrible soirée pour Sainté, qui perd plus que 3 points ce soir, mais aussi l’occasion de repasser 2e au classement. Pire encore, les Verts sont 4es et se font doubler par Reims. À noter que Le Mans et Dunkerque, 6e et 5e, s’affrontent lundi…

