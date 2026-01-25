Stade de Reims – ASSE : les notes des Verts, battus à 11 contre 10 et encore indignes

L’ASSE s’est inclinée à Reims (0-1) hier soir en encaissant l’unique but de la rencontre alors qu’elle était en supériorité numérique. Voici nos notes pour les Verts, encore très décevants en Champagne.

LARSONNEUR (5)

Abandonné par sa défense, il aurait pu voir rouge dès la 1ère minute de la rencontre en empêchant un attaquant rémois de filer seul au but. Un sauvetage devant Sekine pour éviter le 2-0 (85e). Cette défaite n’est pas la sienne.

PEDRO (4)

Il avait un client avec Nakamura, qu’il a eu du mal à contenir. Il est resté à droite quand Ferreira est entré à la place de Lamba, assez étrangement…

LAMBA (3), puis FERREIRA

Lamba a laissé filer Bojang sur la première action du match et eu deux ou trois autres trous d’air. Avant de sortir dès le début de la deuxième mi-temps, blessé. De quoi doucher l’enthousiasme suscité par son retour à la compétition. Remplacé par FERREIRA, malheureux sur le but d’Ibrahim avec son dégagement contré par Eymard.

NADE (5)

Encore une fois le meilleur défenseur vert. Il a sorti plusieurs ballons chauds. En costaud.

OLD (3)

Il a contré une frappe d’Ibrahim (33e) et s’est montré entreprenant. Mais il a vendangé une double occasion d’ouvrir le score (64e) et s’est fait déposer sur le but rémois, avec un petit pont à la clé.

JABER (non noté), puis EYMARD (3)

Jaber a dû abandonner ses coéquipiers sur blessure après quelques minutes de jeu. Remplacé par EYMARD, peu consistant et malheureux sur le but rémois.

TARDIEU (3), puis MILADINOVIC

Averti pour un tacle mal maitrisé (27e), lui qui tacle si rarement, Tardieu n’a pas eu beaucoup d’influence positive sur le match, trop neutre. Remplacé par MILADINOVIC, transparent.

MOUEFFEK (4), puis CARDONA

Moueffek a manqué de justesse pour mener à bien certaines actions, et il n’a valu que par quelques percussions. Remplacé par CARDONA, improductif. Mais dont on peut se demander pourquoi il joue si peu et n’a pas débuté un match si important…

EL JAMALI (4), puis DUFFUS

El Jamali s’est illustré par un sauvetage de la tête, sur l’action qui a valu à Tia de se faire expulser pour l’avoir dégommé très dangereusement (55e). Sinon ? Pas grand chose… Remplacé par DUFFUS pour le temps additionnel…

STASSIN (2)

Aux abonnés absents, le Belge n’a eu aucune occasion ni aucun apport dans le jeu. La détermination a semblé lui faire défaut sur certaines centres qu’il n’a pas su couper, trop mou, mais il est quand même resté sur le terrain jusqu’au bout. Et dire qu’Horneland disait de lui avant le match qu’il était « très très très près » de retrouver le chemin des filets !

BOAKYE (3)

Une frappe du droit dans les nuages (14e), une autre du gauche sur laquelle Jaouen s’est interposé (16e), et beaucoup de ballons mal négociés. Ce n’était pas sa soirée, à lui non plus…