À la mi-janvier 2026, les Verts d’Eirik Horneland s’appuient sur une première moitié de saison contrastée. Après 18 journées, l’ASSE occupe la quatrième place, totalisant 31 points, soit sept unités de retard sur un leader troyen qui imprime un rythme difficile à suivre. La Ligue 1 est-elle encore accessible ? Analyse.

La dynamique récente de l’ASSE, marquée par deux nuls de suite (2-2 face à Bastia, puis un 0-0 sur la pelouse du Mans), laisse l’impression d’un groupe solide mais en quête d’un nouveau souffle au moment d’aborder la seconde partie de la saison. Pour sa première campagne complète sur le banc, Eirik Horneland compose avec un effectif combatif mais qui tarde à convertir les occasions en victoires. Les Verts affichent une régularité certaine, mais le manque de victoires lors des deux dernières sorties a creusé l’écart avec le sommet du classement. Ce retard, arithmétiquement raisonnable, revêt une importance réelle dans une Ligue 2 où chaque point comptera dans la course à la montée. La philosophie de Horneland – rigueur collective et jeu de possession – montre ses limites face aux blocs bas, comme lors du déplacement au Mans.

Comparatif avec les saisons phares des Verts

Pourtant, le vestiaire de l’ASSE reste mobilisé autour d’un objectif officiel : rejoindre la Ligue 1, et si possible, en terminant leader. Difficile de ne pas regarder dans le rétroviseur à l’heure du bilan. Après 18 journées, le cru 2026 affiche :

5 points de moins que l’équipe de Robert Nouzaret en 1999

en 1999 4 points de retard sur le Saint-Étienne de Henryk Kasperczak (1986)

(1986) 1 point derrière la formation dirigée par Frédéric Antonetti en 2004

La comparaison est implacable : jamais, lors des montées glorieuses des années passées, le club n’avait accusé un tel retard après 18 journées. Cette situation nourrit un mélange de frustration et de lucidité chez les fidèles. Les ambitions affichées du club rappellent l’importance de la culture de la gagne, partout évoquée chez les anciens, à l’image de la déclaration de Dominique Rocheteau aux supporters de l’ASSE.

Quel espoir de montée après ce début d’année ?

Sept points de retard sur la première place : loin d’être insurmontables dans un championnat réputé pour ses retournements, mais le rythme du leader troyen ne laisse pas de place au flottement. L’ASSE devra capitaliser sur la moindre défaillance adverse pour se rapprocher, tout en évitant de laisser filer des points contre les mal classés. L’objectif pose le décor d’une seconde phase de saison sous haute pression, où chaque faux pas pèsera lourd. Signe encourageant, l’équipe actuelle reste invaincue sur les quatre dernières rencontres, démontrant une solidité défensive appréciable, mais laisse planer l’interrogation sur l’efficacité offensive.

Le précédent récent des hommes d’ODO en 2024

Les suiveurs des Verts les plus optimistes garderont en mémoire le retard accumulé il y a tout juste deux ans. Après 18 journées lors de la saison 2024, l’ASSE ne comptait que 25 points – soit six de moins qu’aujourd’hui. Ce bond statistique laisse entrevoir des motifs d’espoir, à condition de hausser le curseur dans le dernier tiers. La capacité d’impulsion du staff, mais aussi la dynamique collective, seront les clés pour recoller au wagon de tête. Si la marche est encore haute vers la première place, l’histoire stéphanoise rappelle que rien n’est jamais figé en Ligue 2. À ce stade, le club écrit un nouveau chapitre, entre vigilance et ambition, gardant en mémoire l’exigence héritée de ses glorieux anciens, dont la trajectoire de certains symbolise la réussite stéphanoise.