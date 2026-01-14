En quête d’un défenseur fiable sur le long terme, l’ASSE a peut-être déjà trouvé la perle rare.

A l’heure où la quête d’un défenseur central est ouverte suite à la blessure de Maxime Bernauer, Kevin Pedro (18 ans) a prolongé son contrat à l’ASSE et ce n’est pas pour rien. Les observateurs voient en lui le futur taulier de la défense des Verts, capable non seulement d’évoluer dans l’axe mais aussi de dépanner dans le couloir droit.

« Une place à prendre dans l’axe de la défense »

Anthony Perrel, journaliste pour Activ’, ne tarit pas d’éloges à son sujet. « Sur les premiers mètres, il est vif. Kévin Pedro a su contenir les contre-attaques adverses, un point faible pourtant récurrent à l’ASSE ces derniers mois, a-t-il récemment analysé sur Peuple Vert. J’ai l’impression qu’avec Pedro, on limite les actions où on se fait prendre dans notre dos. Il apporte ce petit truc que les autres n’ont peut-être pas. Je pense sincèrement qu’il a une carte à jouer. J’aimerais bien qu’il puisse enchaîner. Il pourrait bien y avoir une place à prendre dans l’axe de la défense dès les prochains matchs. À très court terme en tout cas. »

Pedro déjà dans l’équipe type de L2

Pedro confirme toutes ces belles dispositions. Auteur d’une prestation solide au Mans pour sa deuxième titularisation de la saison en Ligue 2, le jeune défenseur de l’ASSE a été intégré dans l’équipe type de la 18e journée. Une reconnaissance qui confirme tout le potentiel déjà visible chez le joueur. À noter également la confrontation à venir avec Ilhan Fakili, talentueux Clermontois et ancien Vert, lors de la prochaine journée à Geoffroy-Guichard (samedi, 20h55). Une rencontre qui pourrait être un vrai test pour Pedro et un avant-goût de ce qu’il pourrait devenir : le taulier de la défense stéphanoise.