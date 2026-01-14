À LA UNE DU 14 JAN 2026
[10:55]Real Madrid : Florentino Pérez prépare déjà un gros coup avec José Mourinho !
[10:31]OM – L’analyse de Bastien Aubert : « De Zerbi a brouillé les cartes du Mercato »
[10:15]PSG Mercato : c’est acté, Doué va quitter Paris cet hiver ! 
[09:50]ASSE : encore une bonne nouvelle pour les Verts avant Clermont !
[09:30]CAN 2025 : un gros coup de bluff d’Éric Chelle avant la demi-finale Nigeria – Maroc ?
[09:12]Revue de presse espagnole : le Barça a flashé sur un crack portugais, Mbappé déjà dans le dur avec Arbeola au Real ?
[08:48]OL Mercato : Lyon à deux doigts de griller le Stade Rennais avec un petit prodige du PSG !
[08:15]OM, FC Nantes Mercato : coup de tonnerre spectaculaire pour l’avenir de Maupay ! 
[07:50]ASSE : Kilmer tient son futur taulier en défense, il flambe déjà en Ligue 2 ! 
[07:19]PSG Mercato : 2 prolongations en vue… mais pas celle de Dembélé !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Kilmer tient son futur taulier en défense, il flambe déjà en Ligue 2 ! 

Par Bastien Aubert - 14 Jan 2026, 07:50
💬 Commenter
Kévin Pedro (ASSE)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

En quête d’un défenseur fiable sur le long terme, l’ASSE a peut-être déjà trouvé la perle rare. 

A l’heure où la quête d’un défenseur central est ouverte suite à la blessure de Maxime Bernauer, Kevin Pedro (18 ans) a prolongé son contrat à l’ASSE et ce n’est pas pour rien. Les observateurs voient en lui le futur taulier de la défense des Verts, capable non seulement d’évoluer dans l’axe mais aussi de dépanner dans le couloir droit. 

« Une place à prendre dans l’axe de la défense »

Anthony Perrel, journaliste pour Activ’, ne tarit pas d’éloges à son sujet. « Sur les premiers mètres, il est vif. Kévin Pedro a su contenir les contre-attaques adverses, un point faible pourtant récurrent à l’ASSE ces derniers mois, a-t-il récemment analysé sur Peuple Vert. J’ai l’impression qu’avec Pedro, on limite les actions où on se fait prendre dans notre dos. Il apporte ce petit truc que les autres n’ont peut-être pas. Je pense sincèrement qu’il a une carte à jouer. J’aimerais bien qu’il puisse enchaîner. Il pourrait bien y avoir une place à prendre dans l’axe de la défense dès les prochains matchs. À très court terme en tout cas. »

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Pedro déjà dans l’équipe type de L2

Pedro confirme toutes ces belles dispositions. Auteur d’une prestation solide au Mans pour sa deuxième titularisation de la saison en Ligue 2, le jeune défenseur de l’ASSE a été intégré dans l’équipe type de la 18e journée. Une reconnaissance qui confirme tout le potentiel déjà visible chez le joueur. À noter également la confrontation à venir avec Ilhan Fakili, talentueux Clermontois et ancien Vert, lors de la prochaine journée à Geoffroy-Guichard (samedi, 20h55). Une rencontre qui pourrait être un vrai test pour Pedro et un avant-goût de ce qu’il pourrait devenir : le taulier de la défense stéphanoise.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot