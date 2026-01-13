À LA UNE DU 13 JAN 2026
[19:21]FC Nantes Mercato : une bonne et une mauvaise nouvelle dans le dossier Kaba
[19:01]OM Mercato : la liste des courtisans à Bakola a fuité, il y a du lourd… dont le PSG ?
[18:36]Real Madrid : le FC Barcelone doublement responsable du renvoi de Xabi Alonso !
[18:17]RC Lens Mercato : 2 retours pas désirés se profilent !
[17:50]FC Nantes Mercato : la piste Aboukhlal relancée !
[17:37]Stade Rennais Mercato : un départ officialisé en catimini
[17:16]OM Mercato : encore un rebondissement avec Robinio Vaz !
[17:04]FC Barcelone Mercato : c’est officiel pour Cancelo !
[16:55]ASSE : petite alerte pour un cadre des Verts
[16:34]OM Mercato : coup dur dans le dossier Hadj Moussa !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : petite alerte pour un cadre des Verts

Par Raphaël Nouet - 13 Jan 2026, 16:55
💬 Commenter
Irvin Cardona au milieu de ses partenaires après un but contre Bastia.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Irvin Cardona a dû stopper l’entraînement du jour mais, selon nos informations, ce ne serait rien de grave et il devrait quand même pouvoir jouer le mini-derby entre l’ASSE et Clermont samedi.

Confronté à plusieurs absences de plus ou moins longues durées, Eirik Horneland a cru devoir en ajouter une supplémentaire ce mardi, lors de l’entraînement du jour. En effet, selon les informations de notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent Hess, Irvin Cardona a dû interrompre la séance et rentrer aux soins. Mais ce ne serait rien de grave pour l’attaquant, qui pourra donc postuler à une place de titulaire pour le mini-derby contre Clermont samedi. Aligné d’entrée six fois d’affilée entre fin octobre et fin décembre, Cardona ne l’était pas au Mans (0-0) il y a dix jours.

Ferreira de retour pour Reims ?

Toujours d’après Laurent Hess, Joao Ferreira ne sera pas disponible pour la réception de Clermont. Touché à une jambe depuis début décembre, le latéral droit portugais devrait faire sa rentrée pour le choc sur la pelouse de Reims la semaine prochaine. Eirik Horneland redonnera-t-il sa chance à un joueur qui a beaucoup déçu en première partie de saison, avec notamment une prestation calamiteuse sur la pelouse du Red Star (1-2) ? C’est toute la question…

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Samedi face à Clermont, l’AS Saint-Etienne doit impérativement renouer avec la victoire après une défaite (0-1 à Dunkerque) et deux nuls (2-2 contre Bastia, 0-0 au Mans). Distancée de sept points par le leader troyen et reléguée à la 4e place, elle doit enclencher une dynamique positive.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot