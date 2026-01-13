Irvin Cardona a dû stopper l’entraînement du jour mais, selon nos informations, ce ne serait rien de grave et il devrait quand même pouvoir jouer le mini-derby entre l’ASSE et Clermont samedi.

Confronté à plusieurs absences de plus ou moins longues durées, Eirik Horneland a cru devoir en ajouter une supplémentaire ce mardi, lors de l’entraînement du jour. En effet, selon les informations de notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent Hess, Irvin Cardona a dû interrompre la séance et rentrer aux soins. Mais ce ne serait rien de grave pour l’attaquant, qui pourra donc postuler à une place de titulaire pour le mini-derby contre Clermont samedi. Aligné d’entrée six fois d’affilée entre fin octobre et fin décembre, Cardona ne l’était pas au Mans (0-0) il y a dix jours.

Ferreira de retour pour Reims ?

Toujours d’après Laurent Hess, Joao Ferreira ne sera pas disponible pour la réception de Clermont. Touché à une jambe depuis début décembre, le latéral droit portugais devrait faire sa rentrée pour le choc sur la pelouse de Reims la semaine prochaine. Eirik Horneland redonnera-t-il sa chance à un joueur qui a beaucoup déçu en première partie de saison, avec notamment une prestation calamiteuse sur la pelouse du Red Star (1-2) ? C’est toute la question…

Samedi face à Clermont, l’AS Saint-Etienne doit impérativement renouer avec la victoire après une défaite (0-1 à Dunkerque) et deux nuls (2-2 contre Bastia, 0-0 au Mans). Distancée de sept points par le leader troyen et reléguée à la 4e place, elle doit enclencher une dynamique positive.